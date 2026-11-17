Droga spedita a un locker di Appiano Gentile: sequestrati quasi un chilo e mezzo di hashish e marijuana
La Guardia di Finanza ha sorvegliato il punto di ritiro automatico per oltre due giorni, ma nessuno si è presentato. Nel pacco, intestato a un nome quasi certamente falso, c’erano panetti di hashish camuffati da tavolette di cioccolato
Niente incontro in strada, niente contatto tra chi vende e chi compra: la droga viaggia con un normale corriere e si ritira da un locker con un codice di sblocco. È il meccanismo su cui hanno lavorato i finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, che hanno sequestrato 1.409 grammi di hashish e 62 grammi di marijuana in un pacco destinato a un punto di ritiro automatico vicino a una stazione di servizio di Appiano Gentile.
L’operazione è partita dall’analisi di rischio sulle spedizioni postali provenienti da Barcellona. Individuato il pacco sospetto, i militari hanno sorvegliato senza interruzioni il locker e l’area circostante per intercettare il destinatario. Al punto di ritiro però non si è presentato nessuno.
Secondo gli investigatori non si tratta di un caso: chi usa questo sistema controlla i tempi della spedizione e spesso preferisce rinunciare al carico se nota ritardi o anomalie nel tracciamento del codice di sblocco, pur di non rischiare l’arresto. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che il nome riportato sulla bolla di consegna era quasi certamente inventato, usato solo per superare i controlli formali del corriere.
Dopo oltre due giorni di giacenza, la Finanza ha chiesto l’intervento delle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso. I cani antidroga Kobe e C4 hanno segnalato il pacco e, con il nulla osta del pubblico ministero di turno, i finanzieri lo hanno aperto. All’interno c’erano panetti sigillati, alcuni stampati in modo da sembrare vere tavolette di cioccolato. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.
Per la Guardia di Finanza l’episodio conferma un cambiamento nelle modalità di spaccio: piazze virtuali, identità fittizie, consegne tramite locker e punti di ritiro, con il codice per aprire lo sportello inviato all’acquirente solo dopo il pagamento. In questo modo chi vende non si espone mai di persona. Per contrastare il fenomeno le Fiamme Gialle puntano a unire il controllo del territorio alla cyber investigazione e all’analisi dei flussi logistici, in collaborazione con servizi postali, corrieri e gestori dei locker.
Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.
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