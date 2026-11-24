Il colore è uno degli elementi che più può affascinare l’occhio di un qualsiasi spettatore, così come è la natura stessa che lo sfrutta per poter trasmettere dei segnali. Allo stesso modo ogni artista lo utilizza per raccontare tematiche care, e porre l’attenzione su certi aspetti della realtà che ci circonda. Da questo presupposto parte la mostra “Ironia, colori ed emozioni”, che sarà allestita al Multisala Impero di Varese (MIV) a partire dal 29 novembre fino al 13 dicembre, e che metterà a confronto lo stile di due artiste: Ljuba Zamarin, in arte Lj, e Cristina Carnevale Bonino.

La mostra, nata per iniziativa del collettivo ArtistiinMovimento, viene presentata come “un viaggio nelle sfumature dell’anima”, riguarda proprio il modo in cui gli stili delle due protagoniste si legano e mostrano quelle che sono le loro anime. In particolare, Zamarin attinge al mondo reale per realizzare opere oniriche, geometrie fluide e imperfette in grado di suggerire stati d’animo nascosti; mentre Bonino fa dell’ironia il suo pennello preferito, catturando le contraddizioni del nostro tempo.

Il collettivo è un gruppo di artisti indipendenti, nato nel 2009 a Varese dall’iniziativa di persone animate dal desiderio di poter esprimere la propria creatività senza vincoli di sorta. Una libera aggregazione, che lavora in armonia al fine di dare vita a momenti di significativo interesse culturale, con l’obiettivo di contribuire ad incrementare l’interesse artistico per e nel proprio territorio.

Due vite, due modi di fare arte

Le opere delle due artiste, perciò, partono da esperienze di vita differenti. Questo perché Zamarin può vantare un ambiente familiare che si è sempre distinto nel dar modo di sviluppare la vena artistica, con la madre pittrice e insegnante, e il padre fumettista e autore satirico. Nel corso della sua vita ha potuto sperimentare e mettersi in gioco, fino a quando non ha scoperto la pittura materica, una specifica tecnica artistica e decorativa che valorizza il volume, la consistenza e la tridimensionalità dei materiali sulla superficie, anziché stendere il colore in modo piatto e uniforme. In questo modo veicola il suo amore per la vita, il suo entusiasmo nel conoscere e sperimentarsi in nuovi campi.

Dall’altra parte, Bonino si è avvicinata alla pittura durante la pandemia. Ha studiato da autodidatta, e con la tecnica acrilica ha iniziato a creare quadri astratti, lasciandosi invece trasportare dalla malleabilità dei colori ad olio per eseguire lavori iper-realistici. Questa esperienza, un occhio critico e ironico nei confronti della realtà, le hanno permesso di dar vita a opere che toccano temi come il riscaldamento climatico, lo sfruttamento incontrollato delle risorse, e il peso di una vita volta alla performance.

Alla mostra precederà una serata ad ingresso libero, il 2 dicembre alle 18.30, che sarà occasione di conoscere le artiste, oltre ad essere modo per poter vedere in anteprima la mostra, in un vero e proprio vernissage.