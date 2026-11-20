Due chili di ketamina nascosti nei sedili dell’auto, 22enne arrestato a Besnate dai carabinieri di Albizzate
Il giovane è stato fermato durante un controllo stradale in via Libertà. Nella sua abitazione i militari hanno trovato altra droga, quasi 6mila euro in contanti e dolci alla cannabis confezionati
Nascondeva più di due chili di ketamina nelle fodere dei sedili anteriori della sua auto. Un 22enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Albizzate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 novembre in via Libertà a Besnate, durante un servizio di controllo della circolazione stradale. I militari hanno fermato l’auto guidata dal 22enne, che viaggiava insieme a un 27enne. Viste le circostanze del controllo, i carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo e i due occupanti.
Nelle fodere dei sedili anteriori sono stati trovati 2,013 chilogrammi di ketamina, 59 grammi di cocaina, 7 grammi di MDMA e un francobollo di LSD. Il passeggero aveva con sé 0,37 grammi di hashish per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.
La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del conducente. Qui i carabinieri hanno sequestrato 5.910 euro in contanti, che secondo gli investigatori sarebbero il provento dello spaccio, insieme a 105,2 grammi di MDMA, tre pastiglie di ecstasy, una dose di cocaina, un panetto di hashish da 25,8 grammi e altre otto dosi già pronte per complessivi 12,58 grammi, due dosi di marijuana e uno spinello già confezionato.
In casa c’erano anche dolci artigianali alla cannabis, preconfezionati e con un packaging promozionale: una crostatina al THC da 111,3 grammi e un biscotto da 30,9 grammi.
Droga, denaro e auto sono stati sequestrati. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato portato in carcere a Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per capire quanto fosse esteso il giro di spaccio e se siano coinvolte altre persone.
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