Due incendi contro un imprenditore edile di Varese: arrestato a Legnano un 40enne
I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Varese. Le fiamme avevano colpito una casa in costruzione e un furgone usato dalla vittima
I carabinieri della Compagnia di Varese hanno rintracciato e arrestato a Legnano, nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre, un uomo di 40 anni ritenuto responsabile di due incendi contro un imprenditore edile che lavora a Varese.
L’arrestato, un cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.
Il provvedimento riguarda due distinti episodi incendiari avvenuti in provincia di Varese. Entrambi hanno colpito un connazionale, un imprenditore edile di 32 anni. Nel primo caso le fiamme hanno interessato un’abitazione in costruzione, nel secondo un furgone che la vittima usava per lavoro.
Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato portato nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.
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