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Due persone sono rimaste coinvolte in un investimento pedonale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre a Varese, all’altezza del civico 110 di viale Luigi Borri. L’allarme è scattato alle 16.46.

Secondo le prime informazioni registrate dalla centrale Soreu dei Laghi, le persone coinvolte sono due uomini, uno di 56 anni e l’altro di 89 anni.

Sul posto sono stati inviati la Polizia locale di Varese, un’ambulanza di base della Croce Rossa di Varese in codice giallo e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) in codice verde. I soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto risultano in corso.