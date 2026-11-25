Due pedoni investiti in viale Borri a Varese, soccorsi due uomini di 56 e 89 anni
L'incidente alle 16.46 di mercoledì 25 novembre in viale Luigi Borri 110 a Varese. Sul posto Polizia locale, ambulanza della Croce Rossa in codice giallo e mezzo di soccorso avanzato in codice verde
Due persone sono rimaste coinvolte in un investimento pedonale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre a Varese, all’altezza del civico 110 di viale Luigi Borri. L’allarme è scattato alle 16.46.
Secondo le prime informazioni registrate dalla centrale Soreu dei Laghi, le persone coinvolte sono due uomini, uno di 56 anni e l’altro di 89 anni.
Sul posto sono stati inviati la Polizia locale di Varese, un’ambulanza di base della Croce Rossa di Varese in codice giallo e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) in codice verde. I soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto risultano in corso.
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