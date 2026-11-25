Due serate di dicembre tra stelle e natura all’EcoPlanetario di Tradate per salutare il 2026
Venerdì 4 e sabato 19 dicembre la Cooperativa Sociale AstroNatura e il Parco Pineta propongono due incontri serali all'EcoPlanetario di Tradate con prenotazione online obbligatoria
Due appuntamenti serali di dicembre per esplorare il cielo invernale, tra botanica, miti antichi e osservazioni astronomiche: è questo il programma proposto per salutare il 2026 al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario di Tradate dalla Cooperativa Sociale AstroNatura e dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
Con l’arrivo della stagione fredda, l’aria limpida, il buio che cala presto e la disposizione delle costellazioni invernali offrono condizioni favorevoli per guardare verso l’alto. Ogni serata prevede una “pillola scientifica” a tema curata dagli esperti, seguita dall’osservazione guidata del cielo e dei corpi celesti attraverso i telescopi della struttura.
Gli appuntamenti in programma a dicembre
Il primo incontro è fissato per venerdì 4 dicembre con “Serate tra cielo e terra – Piante viaggiatrici”, un percorso tra scienze naturali, botanica ed esplorazione spaziale per approfondire come le piante si spostano sulla Terra e quali sfide affronta la vita vegetale fuori dal nostro pianeta.
Sabato 19 dicembre, in prossimità del solstizio d’inverno, spazio invece a “Racconti intorno al fuoco – Storie del solstizio”, una serata tra miti antichi, narrazioni attorno al falò e osservazione delle costellazioni tipiche del periodo.
Come partecipare e prenotare
Le iniziative si svolgono al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, in via ai Ronchi 75 a Tradate. Per entrambe le serate la prenotazione è obbligatoria con acquisto dei biglietti online sul portale del Centro Didattico Scientifico, con l’invito degli organizzatori a muoversi in anticipo per assicurarsi il posto senza attendere gli ultimi giorni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.