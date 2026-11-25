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Due appuntamenti serali di dicembre per esplorare il cielo invernale, tra botanica, miti antichi e osservazioni astronomiche: è questo il programma proposto per salutare il 2026 al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario di Tradate dalla Cooperativa Sociale AstroNatura e dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Con l’arrivo della stagione fredda, l’aria limpida, il buio che cala presto e la disposizione delle costellazioni invernali offrono condizioni favorevoli per guardare verso l’alto. Ogni serata prevede una “pillola scientifica” a tema curata dagli esperti, seguita dall’osservazione guidata del cielo e dei corpi celesti attraverso i telescopi della struttura.

Gli appuntamenti in programma a dicembre

Il primo incontro è fissato per venerdì 4 dicembre con “Serate tra cielo e terra – Piante viaggiatrici”, un percorso tra scienze naturali, botanica ed esplorazione spaziale per approfondire come le piante si spostano sulla Terra e quali sfide affronta la vita vegetale fuori dal nostro pianeta.

Sabato 19 dicembre, in prossimità del solstizio d’inverno, spazio invece a “Racconti intorno al fuoco – Storie del solstizio”, una serata tra miti antichi, narrazioni attorno al falò e osservazione delle costellazioni tipiche del periodo.

Come partecipare e prenotare

Le iniziative si svolgono al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, in via ai Ronchi 75 a Tradate. Per entrambe le serate la prenotazione è obbligatoria con acquisto dei biglietti online sul portale del Centro Didattico Scientifico, con l’invito degli organizzatori a muoversi in anticipo per assicurarsi il posto senza attendere gli ultimi giorni.