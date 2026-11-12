Due weekend di controlli straordinari a Gallarate e Cassano
Sono previsti nelle prossime settimane, con fondi di Regione Lombardia, sono state rese anche note le date
Anche quest’anno il Comune di Gallarate parteciperà al progetto SMART, promosso da Regione Lombardia, che prevede servizi straordinari e coordinati di Polizia Locale per il monitoraggio delle aree a rischio e il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale. Gallarate ha aderito all’iniziativa in qualità di Comune capofila anche per Cassano Magnago.
Sono previste quattro giornate, di cui l’amministrazione di Gallarate ha anche reso note le date: si tratta del 27 e 28 novembre 2026 e dell’11 e 12 dicembre 2026.
I servizi saranno svolti in orario straordinario, con almeno cinque operatori in servizio per ciascuna serata. Gli interventi riguarderanno in particolare i controlli stradali, con attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, alla velocità, alla sicurezza dei veicoli e alla micromobilità elettrica.
Sono inoltre previsti controlli nelle aree sensibili per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Regione Lombardia riconoscerà le spese per le ore straordinarie del personale impiegato. È previsto inoltre il rimborso delle spese per il materiale tecnico necessario ai controlli, come boccagli, pre-test, alcol test e drug test (fino a un massimo del 10% del costo totale stimato).
L’accordo prevede anche specifiche attività di controllo per contrastare il gioco d’azzardo patologico ed è prevista una quota massima del 10% di rimborso per il materiale informativo e divulgativo. Il riconoscimento delle spese avverrà previa presentazione e valutazione positiva della rendicontazione, nei limiti delle risorse impegnate da Regione Lombardia.
«Si tratta di un’iniziativa che consente di potenziare i controlli sul territorio senza oneri economici aggiuntivi per il nostro Comune» assessore alla Sicurezza, Germano Dall’Igna. «Con questa adesione confermiamo la volontà di rafforzare la presenza e l’attività della Polizia Locale, collaborando anche con il Comune di Cassano Magnago e favorendo il coordinamento con gli altri Comandi e, dove possibile, con le Forze di Polizia».
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