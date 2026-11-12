Due weekend di controlli straordinari a Gallarate e Cassano

Anche quest’anno il Comune di Gallarate parteciperà al progetto SMART, promosso da Regione Lombardia, che prevede servizi straordinari e coordinati di Polizia Locale per il monitoraggio delle aree a rischio e il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale. Gallarate ha aderito all’iniziativa in qualità di Comune capofila anche per Cassano Magnago.

Sono previste quattro giornate, di cui l’amministrazione di Gallarate ha anche reso note le date: si tratta del 27 e 28 novembre 2026 e dell’11 e 12 dicembre 2026.

I servizi saranno svolti in orario straordinario, con almeno cinque operatori in servizio per ciascuna serata. Gli interventi riguarderanno in particolare i controlli stradali, con attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, alla velocità, alla sicurezza dei veicoli e alla micromobilità elettrica.

Sono inoltre previsti controlli nelle aree sensibili per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Regione Lombardia riconoscerà le spese per le ore straordinarie del personale impiegato. È previsto inoltre il rimborso delle spese per il materiale tecnico necessario ai controlli, come boccagli, pre-test, alcol test e drug test (fino a un massimo del 10% del costo totale stimato).

L’accordo prevede anche specifiche attività di controllo per contrastare il gioco d’azzardo patologico ed è prevista una quota massima del 10% di rimborso per il materiale informativo e divulgativo. Il riconoscimento delle spese avverrà previa presentazione e valutazione positiva della rendicontazione, nei limiti delle risorse impegnate da Regione Lombardia.

«Si tratta di un’iniziativa che consente di potenziare i controlli sul territorio senza oneri economici aggiuntivi per il nostro Comune» assessore alla Sicurezza, Germano Dall’Igna. «Con questa adesione confermiamo la volontà di rafforzare la presenza e l’attività della Polizia Locale, collaborando anche con il Comune di Cassano Magnago e favorendo il coordinamento con gli altri Comandi e, dove possibile, con le Forze di Polizia».