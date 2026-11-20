Duemilalibri – Giornate del Libro e dell’Autore torna a Gallarate per la sua ventisettesima edizione, confermandosi tra le rassegne letterarie più longeve e rappresentative della Lombardia. Un appuntamento che continua a rinnovarsi, mantenendo salda la propria vocazione: promuovere la lettura, stimolare la curiosità, favorire il confronto e rendere la cultura un patrimonio accessibile a tutti. La manifestazione, in programma dal 23 al 29 ottobre, propone un programma di qualità, costruito in collaborazione con il curatore Alessandro Barbaglia, capace di coniugare trasversalità e approfondimento: dai protagonisti più amati dal grande pubblico ai nomi prestigiosi della letteratura internazionale, dalla narrativa all’attualità, dalla scienza allo sport, fino alla psicologia e ai temi del benessere.

Particolare prestigio a questa edizione è conferito dalla presenza di Fernando Aramburu, vincitore del Premio Strega Europeo, ed Eshkol Nevo, due autori di fama internazionale che approdano per la prima volta a Duemilalibri, contribuendo a elevare ulteriormente il profilo culturale e la rilevanza della rassegna. Accanto a loro, un ricco programma di incontri con protagonisti di primo piano del panorama culturale e contemporaneo, tra cui Beppe Severgnini, Tommaso Ebhardt, Alberto Pellai, Csaba dalla Zorza, Fabio Volo, Chiara Gamberale, Matteo Lancini, Martina Colombari, Carlo Lucarelli, Giorgio Terruzzi e molti altri. Personalità e sensibilità differenti, capaci di intercettare interessi trasversali e coinvolgere pubblici di tutte le età, mantenendo sempre alta la qualità dei contenuti.

Particolare attenzione è dedicata ai giovani e al mondo della scuola, con incontri rivolti agli studenti di ogni ordine e grado. Tra i protagonisti di questo percorso figurano Amalia Ercoli Finzi, Marco Ballarè e Antonio Vassallo, personalità che, attraverso le proprie esperienze e testimonianze, offriranno ai ragazzi preziose occasioni di confronto, riflessione e ispirazione. Non semplici presentazioni di libri, ma autentiche opportunità di crescita, capaci di trasmettere il valore dell’impegno, della curiosità, della determinazione e del coraggio di mettersi in gioco. L’obiettivo è mostrare ai giovani come la passione e la perseveranza possano trasformare le aspirazioni in traguardi concreti, aiutandoli a riconoscere le proprie potenzialità e a immaginare nuove possibilità per il futuro. La lettura diventa così uno strumento fondamentale per sviluppare pensiero critico, proprietà di linguaggio, consapevolezza e libertà di espressione.

Ampio spazio viene riservato anche ai temi dell’adolescenza, dell’educazione e delle relazioni familiari, con appuntamenti pensati per offrire a genitori, insegnanti ed educatori strumenti di riflessione sulle sfide delle nuove generazioni. Cuore della manifestazione sarà il polo culturale HIC – MAGA-Majno, luogo simbolo del dialogo tra linguaggi artistici differenti, che quest’anno vedrà convivere la rassegna letteraria con la mostra di Jago al Museo MAGA, creando un’interessante sinergia tra arte contemporanea e letteratura.

La gratuità di tutti gli incontri rappresenta una scelta precisa dell’Amministrazione comunale: garantire a chiunque la possibilità di partecipare a esperienze culturali di alto livello, senza barriere economiche. Perché la qualità della cultura non deve essere un privilegio, ma un’opportunità condivisa. Un impegno che si inserisce nel percorso avviato con il Patto per la Lettura, adottato nel 2024, e rafforzato dal riconoscimento di Gallarate come “Città che Legge”, attraverso una rete di collaborazione tra scuole, associazioni e realtà del territorio.

Il sito internet e il podcast ufficiale contribuiscono inoltre ad ampliare l’accessibilità della manifestazione, consentendo di approfondire e rivivere gli incontri anche oltre le giornate della rassegna. Duemilalibri è molto più di un festival letterario: è un investimento nella crescita delle persone e della comunità. Una manifestazione che vuole incuriosire, emozionare, far riflettere e lasciare un segno, nella convinzione che la cultura esprima il suo valore più autentico quando sa essere, insieme, eccellenza e partecipazione.