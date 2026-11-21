Meteo perfetto, tanta partecipazione e coreografie da grande evento: si è aperto oggi, sabato 21 novembre, il Natale di Busto Arsizio. Per la parata è stato un anno di conferme e cambiamenti, a partire dal suo percorso. Se nelle prime due edizioni aveva imballato il “centro centro” di via Milano, per questa terza edizione si è optato per partire da piazza San Michele e, passando da piazza Manzoni e corso Europa, arrivare in piazza Santa Maria.

Galleria fotografica La parata di Babbo Natale e l’accensione dell’albero a Busto Arsizio 4 di 18

Un cambio dettato da un occhio più attento alla sicurezza, anche dopo i fatti di Crans Montana, per permettere a tutti di assistervi in modo sereno: scommessa vinta per l’Amministrazione Comunale e per Marchetti Eventi, che ha organizzato la manifestazione. Oltre a trampolieri, marching band e elfi, quest’anno c’era anche il Grinch a fare da contraltare a un Babbo Natale come sempre radioso. Entrambi staranno per tutto il mese di dicembre in due casette allestite in piazza San Giovanni attendere i bambini.

Prima dell’accensione dell’albero nella nuova location di Piazza Maria, il sindaco Emanuele Antonelli ha ringraziato per il lavoro svolto tutti gli assessorati coinvolti e in particolare quello al Marketing presieduto da Matteo Sabba. Ringraziamenti anche ai numerosi sponsor degli eventi del Natale bustocco, alle forze dell’ordine e alla Croce Rossa. Alla fine non ha nascosto un po’ di rammarico: in primavera si vota e questo sarà il suo ultimo Natale da Sindaco.

Il Natale bustocco è quindi partito al meglio, con la partecipazione che ormai ci si aspetta da questo tipo di eventi. Fino al 25 dicembre il programma di BA è Natale è fitto fitto, a cominciare dall’ESports & Games di domani domenica 22 novembre, passando per i 15 concerti organizzati dall’Assessorato alla Cultura, fino alla “Babbo Run” del 20 dicembre (qui il programma completo)

Accensione dell’albero, apertura della pista di pattinaggio e luminarie anche a Gallarate con la cerimonia di accensione alla presenza del sindaco Andrea Cassani del grande abete “tradizionale” alto 16 metri e decorato con 700 sfere colorate. Ad accompagnare uno spettacolo di danze sul sagrato della chiesa e la Pro loco impegnata a distribuire cioccolata calda e vin brulè.

Il cuore delle attività entrerà nel vivo dall’8 dicembre al 6 gennaio con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale in Piazza Libertà, visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nelle giornate dell’8, 12, 13, 19 e 20 dicembre. Il primo grande appuntamento dell’8 dicembre si aprirà alle 10.00 e proseguirà fino alle 18.00 con il Mercato Solidale delle associazioni e il truck di PizzAut (qui trovate il programma)