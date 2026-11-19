È morto Corrado Augias. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo aveva 91 anni. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, giovedì 19 novembre.

Dalla Rai a Repubblica

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, dopo la laurea in Giurisprudenza entrò in Rai nel 1960 come funzionario, diventando poi giornalista professionista. Fu corrispondente da New York per la Rai dal 1966 al 1968, raccontò l’attualità da Parigi per L’Espresso e Panorama e nel 1975 tornò a New York per La Repubblica. Era stato Eugenio Scalfari a mandarlo negli Stati Uniti per preparare l’ufficio di corrispondenza del nuovo quotidiano, che sarebbe arrivato in edicola il 14 gennaio 1976. Su Repubblica ha curato per vent’anni la rubrica delle lettere dei lettori. Dopo circa seimila lettere la lasciò nel 2021 a Francesco Merlo.

La televisione

Il grande pubblico lo conosceva soprattutto per la tv. Con “Telefono Giallo” (Rai3, 1987-1992) firmò un programma chiuso dopo alcune polemiche: una puntata dedicata alla strage di Ustica portò alla riapertura del caso. Poi vennero “Babele”, descritto come il primo programma televisivo interamente dedicato ai libri, “Enigma”, “Domino” (Telemontecarlo, 1994), “Le Storie. Diario Italiano” (Rai3, 2003-2013) e “Quante storie” (Rai3, 2016-2019). Nel novembre 2023, dopo oltre 60 anni in Rai, passò a La7 spiegando la scelta in polemica con la gestione della tv pubblica: “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto”. Su La7 ha condotto “La Torre di Babele” (2023-2026), portata avanti fino a pochi mesi prima della morte.

Libri e impegno pubblico

Accanto al giornalismo ha scritto molti libri. Tra questi la trilogia gialla (1981-1985) con protagonista Giovanni Sperelli, personaggio di fantasia fratello del dannunziano Andrea, la serie di saggi sui “segreti” delle grandi capitali (1996-2005) e le inchieste su Gesù, Maria e altre figure del cristianesimo (2007-2015). Nel 2009 firmò con Vito Mancuso “Disputa su Dio e dintorni”, in cui ribadiva di essere ateo. Dal 1994 al 1999 fu europarlamentare per il Partito Democratico della Sinistra.

Il Premio Chiara alla carriera a Luino

Augias aveva un legame anche con la provincia di Varese. Nel 2022 l’Associazione Amici di Piero Chiara gli aveva conferito il Premio Chiara alla Carriera. La premiazione si era tenuta domenica 15 maggio al Teatro Sociale di Luino, durante una serata di gala condotta da Claudia Donadoni. Il riconoscimento gli era stato assegnato “per la capacità di esplorare la storia e l’attualità con sagacia ed equilibrio”.