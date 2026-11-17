È morto lunedì 16 novembre, all’età di 80 anni, don Vittorio Locatelli. Nato a Gudo Visconti nel 1946 e ordinato sacerdote nel Duomo di Milano nel 1972, ha esercitato il suo ministero per oltre cinquant’anni nelle comunità della provincia di Varese.

Il ministero tra Sesto Calende, Lentate Verbano e Varese

Dopo l’ordinazione sacerdotale, il suo percorso pastorale lo aveva portato sul Verbano: dal 1972 al 2001 ha ricoperto l’incarico di vicario parrocchiale nella parrocchia di San Bernardino a Sesto Calende, affiancando a questo servizio, dal 1982 al 2001, il ruolo di parroco di San Materno a Lentate Verbano.

Nel 2001 si era poi trasferito a Varese, risiedendo inizialmente presso la Casa San Giuseppe fino al 2016 e successivamente alla Casa di Riposo San Giacomo, dove ha proseguito la propria attività pastorale e di preghiera.

Camera ardente e funerali

Per consentire ai fedeli e alle comunità di porgere l’ultimo saluto, sono stati definiti gli orari delle celebrazioni a Varese:

Camera ardente: sarà allestita mercoledì 18 novembre nel Battistero di San Giovanni, con apertura dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Funerali: le esequie saranno celebrate giovedì 19 novembre nella Basilica di San Vittore, precedute alle ore 10.45 dalla recita del Santo Rosario e seguite alle ore 11.00 dalla Santa Messa esequiale.