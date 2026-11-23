E’ morto il 14enne investito sabato sera a Biasca: il conducente era fuggito
Il ragazzo, residente a Riviera, è morto in ospedale per le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto sabato sera in via Guisan
Non ce l’ha fatta il ragazzo di 14 anni investito da un’auto nella tarda serata di sabato 21 novembre a Biasca, in Canton Ticino. Il giovane, cittadino svizzero domiciliato a Riviera, è morto nelle scorse ore in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.
La notizia del decesso è stata comunicata nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, dalla Polizia cantonale, che ha diffuso Il drammatico epilogo dell’incidente.
Sabato il 14enne si trovava in sella alla sua bicicletta quando attorno alle 23.30 è stato tamponato da un’automobile condotta da un 50enne italiano residente nella regione. In seguito al violento impatto, il giovane era finito contro il parabrezza della vettura, per poi essere sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e i soccorritori di Tre Valli Soccorso lo avevano trasportato in ospedale in gravi condizioni, con ferite tali da metterne in pericolo la vita.
Dopo l’investimento, il conducente dell’auto si era allontanato senza fermarsi, proseguendo la marcia e urtando successivamente un’altra vettura parcheggiata. Era stato intercettato poco distante, anche grazie all’intervento di un cittadino.
La Polizia cantonale prosegue gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire tutte le circostanze dell’accaduto.
Biasca, 14enne investito in bicicletta: automobilista italiano fugge e urta un’auto parcheggiata
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