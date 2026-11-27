Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Juary, attaccante brasiliano rimasto nella storia del calcio italiano per le sue due stagioni vissute con la maglia dell’Avellino. Un lutto che tocca da vicino anche chi ha condiviso con lui lo spogliatoio negli anni della Serie A, come Antonio Criscimanni.

L’ex centrocampista ha infatti giocato insieme al brasiliano proprio nella sua prima annata in Campania, conservando un ricordo nitido e affettuoso di quella esperienza comune in biancoverde. (Foto Wikipedia)

Il ricordo di Antonio Criscimanni

A poche ore dalla notizia della scomparsa dell’ex compagno di squadra, Criscimanni ha voluto ripercorrere quei mesi vissuti fianco a fianco sul campo e fuori, sottolineando prima di tutto le qualità umane dell’attaccante brasiliano.

«Sono molto dispiaciuto – le parole di Antonio Criscimanni – abbiamo giocato assieme un anno. Era un bravo ragazzo, sempre a disposizione».

L’arrivo in ritiro e il “giro della bandierina”

Tra gli episodi legati alla prima stagione irpina di Juary, riaffiora anche un aneddoto legato ai primi istanti dell’attaccante con il gruppo dell’Avellino, prima ancora che la celebre esultanza diventasse un marchio di fabbrica sui campi della massima serie.

«Ricordo che eravamo già in ritiro, il giorno in cui è arrivato – racconta ancora Criscimanni –. Era già sera ma appena ha raggiunto il ritiro gli abbiamo fatto fare il giro della bandierina, che era la sua tipica esultanza».