È morto nella notte il giovane di 23 anni recuperato in un corso d’acqua dopo l’incidente sulla provinciale di Luino
Il ragazzo è morto alle 4 di questa notte all'ospedale di Circolo di Varese, dove era arrivato in codice rosso. Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime
L’epilogo dell’incidente avvenuto venerdì sera è drammatico: è morto all’ospedale di Circolo di Varese il giovane di 23 anni coinvolto nell’incidente di venerdì 27 novembre, con il ribaltamento dell’auto sulla strada provinciale, a Luino. Il decesso è avvenuto intorno alle 4 di questa notte.
Si chiamava Luca Bimbatti, classe 2003, ed era residente a Viggiù.
La chiamata ai soccorsi era partita alle 19.30. Per cause ancora da chiarire, l’auto si era ribaltata. Secondo il bollettino dei soccorsi il 23enne era l’unica persona coinvolta, e i soccorritori lo hanno trovato nel corso d’acqua che scorre accanto alla carreggiata.
È proprio questo uno dei punti su cui si cercano risposte. Non è ancora chiaro come il ragazzo sia finito nell’alveo di un fosso a bordo strada dopo il ribaltamento: se sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo oppure se sia finito in acqua in un secondo momento. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri di Luino.
Il recupero è stato complesso. La Soreu dei Laghi ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Luino e un’automedica, mentre i vigili del fuoco di Varese sono arrivati con un’autopompa e un fuoristrada. Per raggiungere il giovane nel fiume e riportarlo sulla strada i soccorritori hanno dovuto usare tecniche di recupero in ambiente fluviale e alpinistico.
Il personale sanitario lo ha stabilizzato sul posto e poi lo ha trasportato in codice rosso al Circolo di Varese, dove è arrivato poco dopo le 21. Nella notte le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
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