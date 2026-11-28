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L’epilogo dell’incidente avvenuto venerdì sera è drammatico: è morto all’ospedale di Circolo di Varese il giovane di 23 anni coinvolto nell’incidente di venerdì 27 novembre, con il ribaltamento dell’auto sulla strada provinciale, a Luino. Il decesso è avvenuto intorno alle 4 di questa notte.

Si chiamava Luca Bimbatti, classe 2003, ed era residente a Viggiù.

La chiamata ai soccorsi era partita alle 19.30. Per cause ancora da chiarire, l’auto si era ribaltata. Secondo il bollettino dei soccorsi il 23enne era l’unica persona coinvolta, e i soccorritori lo hanno trovato nel corso d’acqua che scorre accanto alla carreggiata.

È proprio questo uno dei punti su cui si cercano risposte. Non è ancora chiaro come il ragazzo sia finito nell’alveo di un fosso a bordo strada dopo il ribaltamento: se sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo oppure se sia finito in acqua in un secondo momento. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri di Luino.

Il recupero è stato complesso. La Soreu dei Laghi ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Luino e un’automedica, mentre i vigili del fuoco di Varese sono arrivati con un’autopompa e un fuoristrada. Per raggiungere il giovane nel fiume e riportarlo sulla strada i soccorritori hanno dovuto usare tecniche di recupero in ambiente fluviale e alpinistico.

Il personale sanitario lo ha stabilizzato sul posto e poi lo ha trasportato in codice rosso al Circolo di Varese, dove è arrivato poco dopo le 21. Nella notte le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.