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Quattordici professionisti della natura pronti a raccontare e valorizzare il territorio, affiancando le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le realtà locali. È ufficialmente nato l’Albo delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Valle del Lanza, presentato dopo la cerimonia di investitura tenutasi a Malnate (leggi qui).

Un progetto che segna un primato importante: il Parco Valle del Lanza, il cui ente gestore è il Parco Pineta, è infatti il primo Parco Locale di Interesse Sovracomunale (Plis) ad aver istituito un albo di questo tipo, dopo aver formato guide già iscritte alle associazioni di categoria sulle specificità ambientali, storiche e gestionali dell’area protetta.

I quattordici nomi dell’Albo

Al termine del percorso di formazione e conoscenza del territorio, hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale quattordici professionisti con esperienze e competenze diverse: Anita Bianchi, Valentina Boffi, Flavia Caironi, Francesca Curletto, Andrea Felotti, Milena Fornara, Antea Franceschin, Paolo Fumagalli, Laura Ghirardello, Federica Marin, Marica Marin, Antonella Ossola, Paolo Redemagni e Donatella Reggiori.

L’obiettivo del Parco e il calendario 2027

«Un primissimo corso propedeutico alla professione di guida ambientale escursionistica era stato fatto quattordici anni fa, nel 2012, con Proteus nell’ambito di un progetto di riqualificazione delle aste fluviali dell’Olona – spiega Marco Pizzato, coordinatore del gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Valle del Lanza –. Con le caratteristiche attuali, però, è la prima volta che lo organizziamo e siamo il primo Plis a farlo: l’iniziativa è partita dal Parco Valle del Lanza e il consiglio di gestione del Parco Pineta, che è l’ente gestore, ha recepito e deliberato l’istituzione di questo albo. Non si è trattato di formare la professione di guida, perché tutti i partecipanti sono già professionisti con esperienza iscritti alle associazioni di categoria, ma di prepararli sulla realtà specifica del nostro parco, su come funziona il Plis e sulle sue peculiarità, visto che opereranno in nome e per conto nostro utilizzando un logo dedicato».



Il lavoro delle quattordici guide entrerà presto nel vivo con una programmazione strutturata per il prossimo anno. «Le attività delle guide verranno inserite nel nostro nuovo calendario di escursioni, “Ecosistema Valle del Lanza 2027”, che abbraccerà ogni aspetto del territorio: dalla vegetazione alla fauna, dalla geologia alle acque fino alla presenza dell’uomo – prosegue Pizzato –. Prima della fine dell’anno riceveremo le loro proposte e sceglieremo quali inserire nel programma ufficiale, sostenendole economicamente, mentre garantiremo comunque ampio spazio e visibilità sui nostri canali social e sul sito anche alle loro iniziative private all’interno del parco. L’intenzione è di riproporre il corso a cadenza annuale o biennale in base alle risorse a disposizione, perché abbiamo già nuove richieste e si è creato un rapporto reciproco che funziona: le guide portano persone nuove nel parco e trovano qui ulteriori clienti».

«Siamo il primo parco locale ad avviare questo percorso e speriamo sia solo l’inizio per ampliare la rete anche ai territori e ai parchi circostanti – aggiunge il coordinatore delle GEV –: so che il Parco Campo dei Fiori si è già interessato al nostro corso e ci sta lavorando, e mi auguro che anche gli altri Plis dell’asta dell’Olona vogliano fare lo stesso. In un momento non semplice, queste realtà professionali hanno trovato nel Parco Valle del Lanza un punto di riferimento che dà loro spazio e ritorno d’immagine, permettendoci al contempo di valorizzare una professione che dà lustro al territorio e fa crescere sempre di più il turismo di vicinato, un obiettivo che fino a qualche anno fa sembrava un’utopia».

La voce delle guide: un presidio per l’ambiente

Grande soddisfazione anche tra chi i sentieri li percorrerà per lavoro e passione. «Nel nostro territorio c’è soltanto un altro ente regionale che dispone di un albo e di un registro di guide riconosciute: il Parco regionale del Ticino, nella parte lombarda – sottolinea Antea Franceschin, una delle quattordici guide dell’Albo –. Spero vivamente che possa essere un piccolo tassello di un mosaico di corridoi ecologici di guide, un segno concreto che qualcosa si può fare, soprattutto per i professionisti: il Parco del Lanza ha creato una sorta di polo capace di attrarre numerose professionalità e specificità diverse».

«Noi guide siamo un presidio per il territorio: non siamo solo le gambe, ma anche le mani e gli occhi dell’ambiente – conclude Antea Franceschin –. Camminare i sentieri insieme alle guardie ecologiche ci permette di monitorare e raccontare in diretta lo stato dell’ambiente per tutelarlo. Vorrei quindi rivolgere un grande ringraziamento a Marco, perché senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile, sottolineando inoltre che il Parco del Lanza riconosce questa professione proprio nel suo momento più difficile, segnato dalla delibera regionale che ci ha vietato di lavorare sui sentieri sopra i 700 metri».