È partita Duemilalibri, con tanti ragazzi e mille posti già prenotati
All'inaugurazione con Beppe Severgnini l'assessora Mazzetti ha citato la curiosità e l'interesse degli studenti:"È questo lo spirito di Duemilalibri"
Parte l’edizione 2026 di Duemilalibri. Parte con il taglio del nastro con Beppe Severgnini, ma non solo.
A momento dell’inaugurazione, l’assessora alla Cultura Claudia Mazzetti ha citato il primo appuntamento della giornata: «L’apertura con Vassallo [che presentava Negli occhi di Giovanni. Storia di un ragazzo di Capaci, ndr] è stata un momento bellissimo, con la partecipazione attenta di tanti ragazzi. Hanno fatto molte domande e mostrato grande curiosità. È questo è lo spirito di Duemilalibri».
Buona la prima, con il ritorno di Beppe Severgnini, legato a Gallarate da diversi passaggi ma anche da storia personale. Ma anche i numeri delle prenotazioni dicono del buon avvio: a lunedì pomeriggio c’erano già mille prenotazioni e dieci appuntamenti già sold out. Per fortuna il programma è davvero ampio e tanti sono gli incontri interessanti.
«”Duemilalibri” riesce ogni anno a mettere in dialogo linguaggi ed esperienze diverse, abbattendo le barriere culturali e dando spazio tanto ai grandi nomi quanto alle nuove voci dell’editoria» ha commentato l’assessora alla Cultura Francesca Caruso. «Un ringraziamento va a chi lavora dietro le quinte per rendere possibile tutto questo: a loro e a tutta la città di Gallarate auguro l’ennesima edizione di grande successo».
A Gallarate si apre l’edizione 2026 di DuemilaLibri: da Beppe Severgnini a Mauro Corona, una settimana con i grandi autori
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