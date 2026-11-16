Educazione alla legalità, al via dalla scuola Anna Frank gli incontri della Polizia Locale con i ragazzi
Il progetto coinvolgerà tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado della città. Gli agenti affronteranno con gli studenti temi legati alla convivenza civile, ai rischi della rete e alla sicurezza su monopattini e ciclomotori
Ha preso il via questa mattina dalla scuola secondaria di primo grado Anna Frank il ciclo di incontri dedicato a studenti e studentesse delle classi terze sui temi della legalità, della prevenzione e della sicurezza. Il percorso, promosso dall’assessorato alla Polizia Locale guidato da Raffaele Catalano in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e il comando diretto da Claudio Vegetti, raggiungerà tutte le scuole secondarie di primo grado cittadine attraverso appuntamenti della durata di circa un’ora, condotti dagli agenti insieme ai docenti.
«La cultura della legalità si costruisce a partire dal dialogo e dalla capacità di coinvolgere le nuove generazioni — spiega l’assessore Raffaele Catalano —. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi affinché comprendano che la sicurezza e la legalità non si limitano al timore delle sanzioni, ma nascono dal rispetto dei beni comuni e dell’ambiente e dalla convivenza civile, nella consapevolezza che le azioni di ognuno hanno un impatto diretto sulla collettività».
«Un progetto che nasce per favorire un rapporto diretto tra studenti e forze dell’ordine — sottolinea il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale provinciale Giuseppe Carcano — per ridurre la distanza o la diffidenza che i giovani possono percepire e far comprendere che chi indossa la divisa è una figura a cui fare affidamento. Cruciale è inoltre il tema dell’educazione stradale, per preparare i giovanissimi a muoversi in città in modo sicuro».
I tre ambiti del percorso: convivenza civile, prevenzione e sicurezza stradale
Il programma didattico portato in aula dagli operatori della Polizia Locale si articola lungo tre direttrici principali:
Educazione urbana e convivenza civile: analisi delle regole della comunità, rispetto degli spazi pubblici, dell’ambiente e del patrimonio comune, oltre alla spiegazione dei compiti svolti quotidianamente dalla Polizia Locale sul territorio.
Prevenzione dei fenomeni sociali: approfondimento su episodi di disagio e devianza giovanile, tra cui vandalismo, violenza fisica e psicologica e uso scorretto della rete, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a riconoscere e prevenire le situazioni a rischio.
Sicurezza stradale: indicazioni pratiche sulle norme di circolazione, con particolare riferimento all’uso corretto di monopattini elettrici e ciclomotori, all’obbligo del casco, al rispetto dei limiti di velocità e ai pericoli legati all’utilizzo dello smartphone alla guida.
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