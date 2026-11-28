Educazione digitale a Mornago, il confronto parte dalle relazioni e dal territorio
Al centro del primo incontro online «Famiglie in Gioco Next» tra scuola, famiglie e realtà del territorio: il ruolo dello smartphone nella crescita, le reti di prossimità e le ipotesi di Service Learning
Si è tenuto il 27 novembre l’incontro online «Famiglie in Gioco Next», rivolto a genitori e docenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Mornago. L’appuntamento – promosso dall’istituto insieme al gruppo Educhiamoci al Digitale e moderato dal docente referente Giovanni Mazzilli, con la partecipazione dell’Associazione Genitori di Sumirago – si inserisce in un percorso triennale declinato su infanzia, primaria e secondaria di primo grado per accompagnare le famiglie nelle diverse fasi della crescita.
Il contesto della preadolescenza e il ruolo dello smartphone
Nel corso della serata è stato evidenziato come l’esperienza dei ragazzi oggi differisca da quella vissuta in passato dagli adulti: spostamenti meno autonomi, distanze tra casa, scuola, sport e amicizie, impegni lavorativi e minore disponibilità di spazi condivisi cambiano il modo di incontrarsi. In questo quadro lo smartphone diventa spesso uno degli spazi in cui il gruppo si ritrova e comunica, rendendo utile spostare l’attenzione dal semplice conteggio del tempo davanti allo schermo a cosa fanno i ragazzi, con chi, in quali momenti e con quali effetti su sonno, umore, scuola e relazioni.
Regole, autonomia e spazi di relazione
Il confronto ha messo al centro tre bisogni – autonomia, competenza e relazionalità – senza contrapporre in modo rigido mondo reale e digitale né giudicare le scelte delle singole famiglie. Tra le pratiche richiamate figurano l’uso del timer per i videogiochi, l’introduzione graduale dei dispositivi, la selezione di contatti e app, il dialogo sulle esperienze online e momenti condivisi in cui i telefoni restano negli zaini per scelta del gruppo, accanto all’idea di reti di prossimità e punti di riferimento sul territorio per favorire un’autonomia tutelata.
Le ipotesi per la scuola e il Service Learning
La dirigente scolastica, le docenti referenti di plesso di Mornago e Sumirago e i promotori hanno richiamato l’impegno su iniziative comuni, collaborazioni con associazioni, volontari, Comune, oratori e realtà sportive, prendendo spunto anche da esperienze già svolte come la colletta alimentare con gli Alpini. Tra le piste ipotizzate c’è il Service Learning, per collegare bisogni reali della comunità alle discipline scolastiche rendendo gli studenti protagonisti, in vista di un nuovo incontro tra adulti tramite sondaggio e del successivo coinvolgimento diretto dei ragazzi.
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