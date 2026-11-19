Il centrosinistra fa la sua mossa in vista delle elezioni comunali 2027 a Gallarate: venerdì 27 novembre Giovanni Pignataro lancia la sua candidatura a sindaco, con una coalizione che riunisce diverse sigle, partiti e civiche.

L’incontro sarà alle Scuderie Martignoni di via Venegoni: un momento pensato innanzitutto sulla presentazione di Pignataro, avvocato e consigliere comunale dal 2011, quando entrò per la prima volta nel gruppo Pd, nell’amministrazione Guenzani. Da allora è stato assessore all’urbanistica per tre anni e poi consigliere di opposizione, si è occupato spesso di urbanistica, territorio e mobilità sostenibile. Pignataro viene dal mondo cattolico e ha ormai una lunga militanza nel Pd, è stato anche segretario politico dei dem, attraversando diverse fasi («sotto Veltroni,Renzi, Cofferati e Bersani», rimarca).

Alla fine sul suo nome si è arrivati a un accordo ampio, con dentro Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, la lista civica d’area cattolica Città è Vita, la civica liberal Più Gallarate, ma anche le formazioni centriste come Azione e Italia Viva.

In queste settimane, confrontandosi con partiti e civiche, ha fatto passare un concetto che vuole centrale: «Andare oltre il clima da guerra civile di questi undici anni», con le contrapposizioni frontali. Certo proponendo una idea di città diversa da quella del centrodestra di Cassani, ma sforzandosi di non puntare sulla demonizzazione dell’avversario e la sua «riduzione a stereotipo». Riunire la città, si potrebbe dire, dopo anni di spaccature verticali, non solo nella politica (che è abituata) ma anche tra i cittadini.

Con la coalizione ha già parlato anche di temi. Tra questi lo sviluppo economico sostenibile, con un’attenzione al territorio che riparta da adeguata programmazione (il centrosinistra l’ha sempre contestata all’amministrazione Cassani) e anche dall’esperienza del passato, quando lo stesso Pignataro da assessore curò il “taglio” della possibilità di costruire sulla “area 336”, tra Madonna in Campagna e Arnate, che avrebbe sacrificato prati e boschi e saldato quasi Gallarate a Busto.

Poi la sicurezza, declinata come sicurezza integrale, attenta anche alla dimensione sociale, sottraendola all’approccio solo securitario che il centrosinistra ha costantemente rimproverato all’amministrazione Cassani, contestandone anche i risultati pratici (curiosamente: critiche aspre ai risultati arrivano anche da prospettiva opposta, da più a destra di Cassani). Infine il terzo punto centrale sarebbero le prospettive per i giovani, terreno su cui è urgente intervenire visto l’alto tasso di invecchiamento, non solo generale dell’Italia ma nello specifico della città. Tema complesso, vien da dire, e probabilmente con più assi di intervento, si vedrà come verrà concretizzato.

Elezioni 2027 a Gallarate: a che punto siamo

La candidatura ufficiale di Pignataro segue quella di Massimo Gnocchi, che si è mosso qualche settimana fa confermando la “corsa solitaria” di Obiettivo Comune Gallarate, la civica che si considera completamente sganciata dal dualismo centrodestra-centrosinistra ma che si pone decisamente in contrapposizione al centrodestra di Cassani. Sarebbe vicina a una definizione del candidato anche Futuro Nazionale, che potrebbe annunciarlo entro il mese.

Il centrodestra invece deve definire l’accordo provinciale, che chiarirà la ripartizione di Varese, Busto e Gallarate tra i maggiori partiti del centrodestra. Si è parlato dei nomi di Marco Colombo per Fratelli d’Italia o di Claudia Mazzetti per la Lega, potrebbe farsi avanti anche Forza Italia, magari con Massimo Palazzi. Ma su quel fronte è ancora troppo presto per arrivare a un nome certo.