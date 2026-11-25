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Dai manoscritti medievali alle leggende tramandate ancora oggi in diverse parti del mondo. Lunedì 30 novembre alle 20.45, all’Ex Colonia Elioterapica di Germignaga, si terrà un incontro con Emanuele Arioli, attore, autore e medievalista originario del paese, protagonista di importanti progetti di ricerca e divulgazione culturale a livello internazionale.

Durante la serata, in dialogo con la professoressa Barbara Colli, Arioli ripercorrerà il suo percorso di studi e le scoperte che lo hanno portato a riportare alla luce Segurano, il Cavaliere del Drago, un romanzo appartenente al ciclo di Re Artù rimasto dimenticato per secoli.

La ricostruzione dell’opera, frutto di un lungo lavoro di ricerca sui manoscritti medievali, ha dato origine a diverse pubblicazioni in Francia e in Italia, dove il romanzo è stato edito da Mondadori. Dalla storia sono nati anche un fumetto illustrato da Emiliano Tanzillo, un libro per ragazzi e un documentario trasmesso dall’emittente franco-tedesca ARTE.

L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere il progetto internazionale CAROLUS, acronimo di Carolus Magnus’s Oral Legends: Unravelling and Safeguarding, diretto da Arioli e finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC).

La ricerca è dedicata allo studio e alla salvaguardia delle tradizioni orali legate a Carlo Magno e ai suoi paladini, racconti che continuano a essere tramandati in territori anche molto lontani tra loro, dalla Sicilia al Brasile, passando per São Tomé e Príncipe, le Isole Canarie e l’America Centrale.

Il progetto punta a documentare queste testimonianze e a comprendere come le antiche narrazioni epiche si siano conservate e trasformate nel tempo, attraversando culture e continenti.

Originario di Germignaga, Emanuele Arioli ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e all’École nationale des chartes di Parigi, conseguendo successivamente un dottorato di ricerca in Studi Medievali all’Università Sorbona e al Collège de France. È direttore di ricerca presso l’Università Autonoma di Barcellona e presidente del Centre de l’Imaginaire Arthurien.

Accanto all’attività accademica porta avanti anche una carriera nel cinema e nella televisione. Ha preso parte, tra le altre produzioni, al film France di Bruno Dumont, presentato al Festival di Cannes nel 2021, e alla serie Netflix Furies.