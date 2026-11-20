A Lavena Ponte Tresa arriva “Lasciami volare”, la testimonianza di Giampietro Ghidini, padre di Emanuele, il ragazzo morto a soli 16 anni dopo aver assunto una sostanza stupefacente durante una serata con gli amici. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lavena Ponte Tresa, è in programma mercoledì 25 novembre alle 20.30 nella sala polivalente Trexia, in via Colombo 42D, sopra il supermercato Bennet. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Una serata per parlare di giovani, fragilità adolescenziali, prevenzione e dell’importanza del dialogo tra genitori e figli, attraverso la storia di un padre che ha scelto di trasformare il dolore per la perdita del figlio in un impegno educativo e sociale.

La storia di Emanuele, morto a soli 16 anni

La storia che Giampietro Ghidini porta nelle scuole e negli incontri pubblici comincia nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2013, a Gavardo, in provincia di Brescia. Suo figlio Emanuele ha appena 16 anni quando esce di casa dopo aver salutato i genitori e le sorelle, per trascorrere una serata in compagnia di amici più grandi.

Durante quella serata qualcuno gli offre un francobollo, un piccolo pezzo di carta impregnato di una sostanza allucinogena. Emanuele decide di provarlo, senza immaginare le conseguenze di quel gesto. La sostanza gli provoca una reazione molto forte, accompagnata da uno stato di angoscia e disorientamento.

Intorno alle due di notte il ragazzo raggiunge il fiume Chiese, che attraversa il territorio di Gavardo, e si getta in acqua. Il suo corpo viene ritrovato soltanto alcune ore dopo, a circa duecento metri dal punto in cui era entrato nel fiume.

Quel luogo ha un significato particolare nella storia della famiglia Ghidini. Una decina di anni prima, proprio sulle rive del Chiese, Emanuele bambino aveva liberato un pesciolino rosso insieme al padre. Un ricordo che, dopo la tragedia, sarebbe diventato il simbolo del percorso intrapreso da Giampietro.

Dal dolore nasce la Fondazione Ema PesciolinoRosso

La morte di Emanuele sconvolge profondamente la famiglia. Giampietro Ghidini attraversa un dolore così grande da non riuscire inizialmente a immaginare una vita senza il figlio. Ma proprio da quella perdita nasce la decisione di fare qualcosa per gli altri ragazzi e per le loro famiglie.

A pochi giorni dalla tragedia prende forma il progetto che porterà alla nascita della Fondazione Ema PesciolinoRosso ETS, attraverso il quale Giampietro comincia a incontrare studenti, genitori ed educatori in tutta Italia. Il suo obiettivo non è soltanto mettere in guardia i giovani dai rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, ma anche invitarli a riflettere sulle proprie scelte, sul valore della vita e sull’importanza di non affrontare da soli le difficoltà. Al centro del messaggio di Giampietro c’è anche l’idea che le esperienze dolorose e gli ostacoli della vita possano diventare occasioni di crescita, se affrontati con il sostegno delle persone che ci sono vicine.

Due incontri a Lavena Ponte Tresa, uno dedicato agli studenti

L’iniziativa promossa dal Comune di Lavena Ponte Tresa prevede due appuntamenti, pensati per coinvolgere sia gli adulti sia i più giovani.

Mercoledì 25 novembre alle 20.30, nella sala polivalente Trexia di via Colombo 42D, si terrà l’incontro pubblico, aperto a tutti. Sarà l’occasione per ascoltare direttamente il racconto di Giampietro Ghidini e riflettere sul rapporto tra genitori e figli, sulle difficoltà dell’adolescenza e sull’importanza dell’ascolto.

Giovedì 26 novembre alle 9 è invece previsto un secondo incontro riservato agli studenti, ai quali sarà rivolto in modo particolare il messaggio di prevenzione e consapevolezza portato avanti dalla fondazione. L’iniziativa coinvolge anche l’Istituto Comprensivo di Lavena Ponte Tresa e la Biblioteca comunale Lidia Macchi.

Due occasioni di confronto per affrontare temi che riguardano da vicino le famiglie e la comunità, attraverso la testimonianza di un padre che da tredici anni racconta la storia di suo figlio Emanuele per aiutare altri ragazzi a comprendere quanto siano importanti le proprie scelte e il valore della vita.