Il futuro della Pubblica Amministrazione locale passa attraverso un cambio di paradigma culturale e gestionale: superare la burocrazia formale, mettere al centro il benessere delle persone e gestire la performance senza cedere all’appiattimento delle valutazioni “a pioggia”.

Galleria fotografica Enti locali tra nuovi contratti e Riforma Zangrillo: a Milano il convegno di Upel 4 di 17

È questo il messaggio emerso dal convegno promosso da UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) nella Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano, dal titolo “Enti locali tra CCNL 2025-2027 e Riforma Zangrillo”.

L’evento, di stretta attualità, è stato voluto ed organizzato da Claudio Biondi, direttore di Upel. Moderato da Renato Ruffini, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Milano, l’incontro ha riunito i vertici dell’ARAN, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, magistrati della Corte dei Conti ed esperti di gestione del personale, offrendo ad amministratori, dirigenti e funzionari dei comuni del territorio un’analisi delle nuove regole contrattuali e legislative.

L’apertura di UPEL: mettere le persone nelle condizioni di innovare

Ad aprire i lavori è stato l’intervento di UPEL, associazione attiva da oltre 27 anni a supporto di una rete di più di 500 enti locali. Nel quadro tracciato dalla presidente Eleonora Paolelli, la vera scommessa per i Comuni – in particolare quelli di piccole e medie dimensioni che affrontano quotidianamente il ricambio generazionale e la carenza di personale – risiede nella capacità di tradurre le norme in strumenti operativi di buona amministrazione.

«La vera sfida per gli enti locali non è semplicemente quella di applicare nuove disposizioni normative o recepire nuove regole contrattuali – ha detto Paolelli-. La sfida è riuscire a trasformare queste novità in opportunità concrete per migliorare il funzionamento degli uffici e la qualità dei servizi. Non possiamo chiedere ai comuni di essere amministrazioni moderne, efficienti e capaci di innovare se non mettiamo le persone nelle condizioni di esserlo. Per questo il tema delle risorse umane è una questione strategica per il futuro dei nostri comuni: investire nelle competenze e sulla formazione significa investire sulla qualità delle nostre istituzioni».

Valentina Lealini (ARAN): il nuovo CCNL tra benessere organizzativo, flessibilità e IA

L’impianto del rinnovo contrattuale per il comparto Funzioni Locali 2025-2027 è stato illustrato nel dettaglio da Valentina Lealini, Dirigente dell’Unità Organizzativa “Regioni e Autonomie Locali” dell’ARAN. Lealini ha sottolineato come le ultime sessioni negoziali abbiano posto una forte attenzione al capitale umano, spingendo sulle leve del benessere organizzativo e della conciliazione vita-lavoro in un contesto caratterizzato da risorse economiche fisiologicamente limitate negli enti locali.

«Finalmente oggi si dice che la risorsa principale è quella umana, il capitale umano su cui bisogna investire. Si dice che benessere vuol dire recuperare efficienza, che sembra uno slogan ma è la realtà, visto che non possiamo fare pressione unicamente sulle leve economiche per le note ragioni di bilancio».

Nel richiamare la responsabilità dei datori di lavoro pubblici, Lealini ha ribadito l’importanza di giungere al tavolo delle relazioni sindacali con indirizzi politici chiari: «Con la contrattazione integrativa si fa politica del personale: le materie contrattuali condizionano direttamente le scelte gestionali. Al tavolo di delegazione trattante occorre presentarsi con indirizzi precisi da parte della governance. L’ARAN interpreta la norma contrattuale, ma non può riempire gli spazi datoriali: dirigenti e amministratori devono assumersi la responsabilità di fare le scelte».

Antonio Naddeo (ARAN): la responsabilità della dirigenza e la gestione dei conflitti

Nel suo intervento, Antonio Naddeo, Presidente dell’ARAN, ha ripercorso il lungo e complesso cammino della valutazione nel pubblico impiego, ricordando come i tentativi di differenziare i premi risalgano alla riforma della privatizzazione del 1993.

Naddeo ha denunciato il rischio che le norme sulla contrattazione vengano ridotte a mero adempimento formale o delegate passivamente alle sole rivendicazioni sindacali.

Naddeo ha evidenziato come la tendenza sindacale a preferire automatismi come l’anzianità di servizio nasca proprio dall’assenza di un reale esercizio della discrezionalità valutativa da parte della dirigenza:

«Se non c’è discrezionalità, tutte le regole che scriviamo – in certi casi persino eccessive – non servono assolutamente a nulla. E continuiamo a vivere in un perenne pendolo tra adempimento burocratico e reali strumenti di gestione. La differenza retributiva e di ruolo di un dirigente sta proprio nella capacità di prendere decisioni, gestire le risorse e, soprattutto, gestire i conflitti che nascono da una valutazione differenziata. Un dirigente deve saper affrontare il conflitto, altrimenti prevale la scorciatoia delle schede di fine anno compilate mettendo a tutti il massimo dei voti».

Il Presidente dell’ARAN ha infine criticato l’eccesso di rigidità nella costruzione dei Piani della Performance, sottolineando come la rincorsa affannosa a indicatori numerici e target astratti rischi talvolta di penalizzare le attività istituzionali più urgenti ed essenziali.

Francesco Radicetti (Funzione Pubblica): concretezza territoriale e i chiarimenti sulla Riforma Zangrillo

L’impatto della Riforma Zangrillo sugli enti territoriali è stato approfondito da Francesco Radicetti, Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Radicetti ha ricordato come il provvedimento nasca dall’esigenza di riportare la valutazione a parametri di concretezza e misurabilità reale del lavoro svolto, superando le finzioni burocratiche.

«Il problema gli enti locali ce l’hanno direttamente alla porta del Comune: ai sindaci e ai funzionari si chiede la concretezza delle soluzioni da dare ai cittadini che bussano agli uffici. Questa riforma non ha un intento punitivo, ma mira a dare valore a chi produce risultati trasparenti per la comunità».

Sul piano dell’applicazione pratica, Radicetti ha rassicurato la platea in merito alla decorrenza del tetto del 30%: essendo collegato alla nuova disciplina di assegnazione degli obiettivi introdotta nell’estate 2026, il vincolo troverà applicazione a partire dal ciclo valutativo successivo (riferito all’anno 2027), evitando qualsiasi effetto retroattivo su obiettivi già assegnati. Il provvedimento, vale la pena ricordare, introduce un limite massimo del 30% alla quota di dipendenti di ciascuna amministrazione che possono accedere alla valutazione di eccellenza (ovvero l’assegnazione del voto massimo, il cosiddetto “100”) e ai relativi premi o incentivi apicali.

Infine, il capo dell’Ufficio Legislativo ha sottolineato la vicinanza del Governo agli enti locali, citando lo stanziamento del fondo da 150 milioni di euro per l’armonizzazione del trattamento accessorio e auspicando una maggiore “osmosi” tra amministrazioni centrali e territoriali:

«La vera ossatura della Pubblica Amministrazione sono gli enti locali. Sarebbe fisiologico far comprendere a chi lavora a Roma, al caldo dei ministeri, che chi si trova in un Comune a Macerata o a Canicattì affronta problemi del tutto diversi, rispetto ai quali le risposte calate dall’alto spesso non funzionano».

Stefano Glinianski (Corte dei Conti): gli enti locali come “trincea” e la sfida culturale

Un’analisi dell’evoluzione storica dei controlli e dei sistemi di valutazione è giunta da Stefano Glinianski, Consigliere della Corte dei Conti e componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero degli Affari Esteri.

Glinianski ha tracciato un parallelo tra la fase attuale e le riforme degli anni ’90 che segnarono il passaggio dall’amministrazione per atti all’amministrazione per risultati.

«La vera amministrazione, la carne viva della Pubblica Amministrazione, sta negli enti locali. I Comuni sono le vere trincee del paese. Se una persona che lavora in un Ministero o in un’Authority venisse catapultata in un Comune, rimarrebbe sorpresa per il grado di responsabilità immediata che si richiede nel gestire la quotidianità».

Nel commentare le difficoltà di valutare il personale all’interno di realtà di piccole dimensioni, dove i rapporti interpersonali sono stretti e quotidiani, Glinianski ha evidenziato il rischio di cortocircuiti e ha perorato la causa della valutazione partecipativa e dell’ascolto degli utenti esterni:

«Se creiamo processi di valutazione chiusi e autoreferenziali dove ci diciamo da soli quanto siamo bravi, finisce che i servizi all’esterno non funzionano, la cittadinanza si lamenta e tuttavia nei municipi tutti prendono 100. Questo è un evidente corto circuito. Ben venga dunque uno sforzo riformatore che valorizza le competenze maturate sul campo, bilanciando il principio del concorso pubblico con la crescita professionale interna dei dipendenti più meritevoli: è un cambiamento culturale profondo a cui va dato grande merito».

Andrea Antelmi (Consulente Senior): stop alle progressioni “a rotazione” per attrarre i giovani

Il punto di vista operativo delle dinamiche dei fondi decentrati è stato portato da Andrea Antelmi, Consulente Senior ed esperto di organizzazione degli enti locali. Antelmi si è soffermato sui meccanismi delle progressioni economiche all’interno delle aree, criticando la tendenza consolidata ad appiattire i punteggi e a trasformare le selezioni meritocratiche in turnazioni informali tra dipendenti.

«Nelle situazioni degli enti locali che conosco io, siano essi piccoli o grandi, le valutazioni risultano quasi tutte polarizzate verso l’alto. Questo fa sì che i criteri valutativi diventino uguali per tutti e non generino alcuna vera differenziazione. E cosa accade allora nei Comuni? Si finisce per far avvenire le progressioni per rotazione, secondo la logica del “diamo a turno un centesimo in più a uno e l’anno dopo all’altro” per non scontentare nessuno».

Un affondo particolarmente incisivo ha scatenato gli applausi della platea di Palazzo Reale: «Noi abbiamo bisogno, a mio avviso, di persone in gamba non solo che dirigano, ma di persone in gamba che lavorino».

Un passaggio con cui Antelmi ha rimarcato l’importanza di valorizzare il personale operativo ed esecutivo. L’esperto ha poi lanciato un allarme severo sull’impatto che le prassi consuetudinarie hanno sull’attrattività del settore pubblico nei confronti delle nuove generazioni: «Ragionare secondo la logica per cui “facciamo in modo che tutti abbiano la stessa quota in forma indifferenziata, così tutti sono contenti” significa creare le condizioni esatte per cui un giovane preparato, determinato e con voglia di fare trovi la Pubblica Amministrazione del tutto priva di attrattività. Se non si creano le condizioni per premiare chi lavora davvero e ha competenze superiori, continueremo a perdere talenti».

A tirare le fila del dibattito è stato il moderatore Renato Ruffini, che ha ribadito come le norme e i contratti rappresentino una cornice necessaria ma non sufficiente se privi di una solida cultura gestionale e relazionale all’interno degli uffici.

«I conflitti all’interno delle amministrazioni non nascono perché si fa la valutazione, ma perché la si gestisce male dal punto di vista relazionale. Quando ai dipendenti si fornisce un feedback trasparente, continuo e motivato, spiegando i punti di forza e le aree di miglioramento, le persone comprendono le decisioni e le accettano. Il dialogo interno e la capacità di attivare processi relazionali sani, sono il vero filo rosso per far funzionare la macchina pubblica».