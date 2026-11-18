Nuovo passo avanti per Eolo nello sviluppo delle reti di nuova generazione. La società di telecomunicazioni con sede a Busto Arsizio ha presentato un’offerta per partecipare alla gara indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per l’assegnazione delle frequenze nella banda 26 GHz, considerate una risorsa strategica per potenziare la connettività 5G, soprattutto nei territori ancora penalizzati dal divario digitale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di investimenti dell’azienda nella tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), che permette di fornire connessioni a banda ultralarga attraverso una rete radio, senza la necessità di portare la fibra ottica direttamente nelle abitazioni: «La decisione di partecipare alla gara conferma l’impegno di EOLO nel continuare a investire nello sviluppo dell’FWA 5G nel nostro Paese» ha dichiarato Guido Garrone, amministratore delegato di Eolo.

«La banda 26 GHz – continua – rappresenta una risorsa importante per accompagnare l’evoluzione delle reti fisse ad alte prestazioni, un percorso sul quale EOLO ha già maturato un’esperienza concreta: siamo stati i primi in Italia a realizzare una rete fissa FWA 5G capace di raggiungere velocità fino a 1 Gbps e oggi disponibile in oltre 2.000 comuni. L’accesso alla banda è però solo una parte del percorso: per trasformare le frequenze in connettività reale servono capacità di investimento, competenze tecnologiche e una presenza capillare sul territorio. Continueremo a lavorare su questi elementi per portare anche nei centri più piccoli una connettività con prestazioni paragonabili a quelle della fibra ottica».

La partecipazione alla gara ministeriale rappresenta quindi un ulteriore tassello nella strategia dell’operatore bustocco, che negli ultimi anni ha puntato sullo sviluppo di infrastrutture capaci di raggiungere le aree meno servite dalle tradizionali reti di telecomunicazione.

Eolo ha già realizzato una rete FWA 5G in grado di offrire velocità fino a 1 Gbps, grazie anche alla collaborazione con importanti partner tecnologici internazionali. Tra questi figurano Nokia e ZTE, coinvolte nello sviluppo dell’infrastruttura radio e delle antenne installate presso i clienti, insieme a Qualcomm, Mavenir, 6WIND e Thales, che hanno contribuito con diverse componenti tecnologiche.

La società, nata e cresciuta nel territorio varesino, è oggi presente in circa 7.000 comuni italiani, grazie a una rete di oltre 4.100 ripetitori radio. I clienti sono circa 700.000, tra cui 116.000 imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti.

La sfida resta quella di ridurre il divario digitale tra le grandi città e i territori periferici, garantendo collegamenti ad alte prestazioni anche nelle zone in cui la posa della fibra ottica risulta più complessa. Un obiettivo al quale Eolo intende contribuire anche attraverso l’eventuale assegnazione delle nuove frequenze a 26 GHz.