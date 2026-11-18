La Commissione europea ha aperto il bando Erasmus+ 2027, con una dotazione di oltre 5,3 miliardi di euro. È uno dei programmi europei più conosciuti e più amati dai cittadini. Con queste risorse Bruxelles conta di offrire esperienze di mobilità per l’apprendimento a circa 1,6 milioni di partecipanti, in tutti i settori dell’istruzione, e di sostenere più di 120mila organizzazioni.

Non solo università

Erasmus+ è legato soprattutto all’immagine dello studente universitario che passa un semestre all’estero, ma oggi copre molto di più. Il programma finanzia attività nell’istruzione, nella formazione, nella gioventù e nello sport, sia in Europa sia nel resto del mondo. Sostiene la mobilità transfrontaliera per studio, formazione e volontariato, oltre a progetti di cooperazione tra enti, iniziative di innovazione e di sviluppo delle politiche e le attività Jean Monnet dedicate allo studio dell’integrazione europea.

Restano centrali le priorità trasversali che orientano il programma da alcuni anni: l’inclusione, la transizione digitale e quella verde e la partecipazione democratica.

La novità: «Erasmus+ per tutti»

Con il bando 2027 parte il finanziamento della priorità «Erasmus+ per tutti», prevista dal pacchetto Istruzione e competenze presentato dalla Commissione. I filoni principali sono quattro: il rafforzamento delle competenze di base, il sostegno agli insegnanti, un’istruzione e una formazione preparate all’arrivo dell’intelligenza artificiale e l’eccellenza nell’istruzione e formazione professionale.

Chi può partecipare

Le domande di finanziamento le presentano le organizzazioni attive nei settori coperti dal programma: scuole, università, centri di formazione professionale, organizzazioni della società civile e gruppi giovanili. Studenti, insegnanti e giovani non si candidano direttamente: partecipano attraverso queste realtà. Per chi vuole partire, quindi, il primo passo è rivolgersi alla propria scuola, al proprio ateneo o all’associazione di riferimento.

Le voci da Bruxelles

«Erasmus+ è un investimento nell’unità dell’Europa», ha dichiarato la vicepresidente esecutiva Roxana Minzatu, responsabile per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione. «Offre alle persone le competenze e la fiducia necessarie per costruire il proprio futuro, creando al tempo stesso legami duraturi al di là delle frontiere. Con oltre 5,3 miliardi di euro nel 2027 vogliamo estendere questa opportunità a un numero maggiore di persone, in ogni fase della vita».

Sulla stessa linea il commissario per l’Equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef: «Basta un’opportunità per cambiare il modo in cui un giovane guarda al proprio futuro. La possibilità di viaggiare, incontrare nuove persone, scoprire un talento o far sentire la propria voce può dargli la fiducia necessaria per perseguire ambizioni che non avrebbe mai creduto possibili». Con il nuovo bando, ha aggiunto, la Commissione vuole «aprire ancora più porte, soprattutto ai giovani che altrimenti potrebbero non avere mai questa opportunità».

Il testo completo del bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le scadenze e le modalità per ciascuna azione saranno indicate nella Guida al programma Erasmus+ 2027.