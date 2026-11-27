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Come comunicare con i figli adolescenti, affrontare le difficoltà quotidiane e costruire relazioni basate sull’ascolto? Sono alcune delle questioni al centro di “Papà in pista”, il percorso gratuito dedicato ai padri di ragazze e ragazzi adolescenti, promosso nell’ambito del progetto educativo Mille Passi.

L’iniziativa prevede tre incontri, in programma l’1, il 10 e il 15 dicembre, dalle 20.45 alle 22.30, negli spazi di DesTEENazione, in via Maspero 20 a Varese. Un’occasione per condividere esperienze, difficoltà e interrogativi legati al ruolo paterno, in una fase della crescita dei figli caratterizzata da profondi cambiamenti.

Essere genitori di adolescenti significa infatti confrontarsi con nuove esigenze di autonomia, cambiamenti nel modo di comunicare e con la necessità di trovare un equilibrio tra presenza, ascolto e rispetto degli spazi personali. Sfide che possono diventare più semplici da affrontare quando esiste la possibilità di parlarne e confrontarsi con altri genitori.

È proprio questo l’obiettivo di “Papà in pista”: creare uno spazio di confronto dedicato alla genitorialità maschile, nel quale i partecipanti possano portare dubbi, domande ed esperienze personali, individuando insieme strategie utili per migliorare la relazione con i figli.

Le serate saranno guidate dal pedagogista Massimiliano Potenzoni, della cooperativa Naturart, e dallo psicoterapeuta Francesco Luca, della cooperativa La Miniera di Giove.

Il progetto Mille Passi e l’attenzione al benessere degli adolescenti

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto educativo “Mille Passi – Spazi di ascolto e cura per gli adolescenti”, promosso dalle cooperative sociali La Miniera di Giove, Naturart e Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione.

Il progetto nasce dalla necessità di riportare al centro dell’attenzione degli adulti il benessere psicologico degli adolescenti, offrendo occasioni di ascolto, accompagnamento e sostegno sia ai ragazzi sia alle figure educative e familiari che li affiancano.

Mille Passi è attivo in tre scuole superiori di Varese attraverso l’educativa di corridoio, una modalità di intervento informale, non legata direttamente alla didattica, che permette agli educatori di entrare in relazione con gli studenti e di raccoglierne domande, dubbi, bisogni e desideri.

Accanto al lavoro con gli adolescenti, il progetto propone anche attività di consulenza e supporto rivolte agli insegnanti e ai genitori, nella convinzione che il benessere dei più giovani passi anche attraverso il coinvolgimento degli adulti di riferimento.

La collaborazione con DesTEENazione

La scelta di ospitare gli incontri negli spazi di DesTEENazione non è casuale. I due progetti collaborano da tempo per sviluppare percorsi educativi, momenti formativi e attività creative rivolte ai giovani di Varese e della provincia.

DesTEENazione è un progetto dedicato alla fascia d’età dagli 11 ai 21 anni, sostenuto dall’Ambito Sociale Territoriale di Varese e da una rete di undici cooperative sociali.

Attraverso la collaborazione con le scuole, l’educativa di strada e le attività di sostegno e orientamento, il progetto offre ai ragazzi opportunità di incontro e crescita. Il salone di via Maspero 20 è inoltre aperto gratuitamente tutti i pomeriggi come spazio di aggregazione, nel quale i giovani possono incontrarsi, partecipare ad attività o semplicemente trascorrere del tempo accompagnati da educatori professionali.

Il progetto Mille Passi è finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Attenta-mente 2024 e proseguirà fino a giugno 2027. DesTEENazione è invece finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come partecipare agli incontri

Il percorso “Papà in pista” è gratuito e aperto a tutti i padri interessati a confrontarsi sui temi dell’adolescenza e della genitorialità. Gli appuntamenti sono fissati per martedì 1, giovedì 10 e martedì 15 dicembre, dalle 20.45 alle 22.30, presso lo spazio DesTEENazione di via Maspero 20 a Varese.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Massimiliano Potenzoni al numero 392 9610911 oppure scrivere all’indirizzo massimiliano.potenzoni@naturart.it.