Prosegue l’iter amministrativo per la realizzazione dell’estensione di via Selene e il collegamento con la nuova rotatoria Esselunga, intervento chiave per la riorganizzazione della viabilità nel comparto sud-est di Varese. Con una determinazione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici, Palazzo Estense ha formalizzato l’impegno di spesa necessario a liquidare le indennità di esproprio e di occupazione delle aree di proprietà della Società Prealpi Spa Industria Casearia.

Le indennità per le aree espropriate

Le aree interessate dai lavori, situati lungo viale Borri dove ha sede l’azienda casearia, erano già state occupate dal Comune nell’agosto 2024 a seguito del decreto di occupazione anticipata preordinata all’esproprio. La società Prealpi ha comunicato di condividere la quantificazione economica proposta dall’amministrazione.

La somma complessiva impegnata dall’ente ammonta a 47.473,10 euro, così suddivisi: 40.320,00 euro a titolo di indennità di esproprio; 6.710,40 euro per l’indennità di occupazione anticipata; 442,70 euro per l’indennità di occupazione temporanea. La spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera attraverso il contributo stanziato dalla Provincia di Varese.

Il quadro economico

L’intervento di estensione di via Selene – i cui lavori sono stati affidati nell’ottobre 2024 all’impresa Vitali S.p.A. con la direzione lavori di Erre.Vi.A. S.r.l. – poggia su un finanziamento complessivo che unisce 4 milioni di euro dalla Provincia di Varese, 930.000 euro da Regione Lombardia (Piano Lombardia) e 448.877,88 euro da Alfa Srl.