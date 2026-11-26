Ex Aermacchi a Varese, i rendering e il marchio “Hangar Tigros” compaiono lungo il cantiere
Sul perimetro del cantiere tra via Sanvito e via Crispi a Varese sono comparsi i teli con il marchio Hangar Tigros, i rendering del futuro comparto e i contatti per gli spazi in locazione. Previsti supermercato, ristorazione, centro sportivo, uffici, residenze e un parco con oltre 500 posti auto.
Sul perimetro del cantiere dell’ex Aermacchi a Varese, nel comparto compreso tra via Sanvito e via Crispi, sono comparsi i nuovi teli informativi che illustrano i rendering del progetto di riqualificazione dell’area e introducono il nome Hangar Tigros, accompagnato dalla sagoma stilizzata delle storiche capriate metalliche.
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Lungo la recinzione esterna vengono riepilogate le principali funzioni previste all’interno del nuovo complesso: oltre al supermercato Tigros e al punto ristoro Buongusto (“ristorante, caffè e pizza”), i pannelli indicano la realizzazione di un centro sportivo con piscina, palestra e campi da basket affiancato dal marchio Robur et Fides, spazi per uffici e servizi, un parco con area giochi, una piazza e un’area residenziale, oltre a oltre 500 posti auto.
Una parte dei teli è dedicata alle opportunità immobiliari e commerciali per operatori e privati interessati a insediarsi nel comparto. Sono infatti segnalati in locazione spazi direzionali su due piani da 2.250 metri quadrati per piano frazionabili e spazi artigianali da 400 metri quadrati frazionabili (con recapito telefonico 0331 98 61 92), accanto al progetto residenziale denominato Aura da 16 appartamenti (con contatto dedicato 0332 87 01 25).
Sui cartelloni è presente anche un codice QR con l’invito a seguire l’avanzamento del progetto, che affianca le informazioni sulle diverse componenti dell’intervento già delineate nel piano di rigenerazione dell’ex sito industriale varesino approfondito anche in questo articolo:
Dall’hangar alla piscina, dai capannoni al parco: nel 2027 l’ex Aermacchi apre e cambia Varese
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