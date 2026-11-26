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L’Amministrazione comunale di Vergiate interviene sul finanziamento ottenuto da Regione Lombardia per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ex discarica Vergiate – Somma Lombardo. In una nota, il Comune ringrazia chi ha lavorato in Regione per far arrivare il contributo economico sul territorio.

Allo stesso tempo, l’Amministrazione esprime sorpresa per quella che definisce una corsa ad attribuirsi il merito del risultato. Secondo il Comune, questa ricerca di visibilità coinvolge anche persone che non si sono mai confrontate direttamente con l’Amministrazione sui problemi del sito. «Per quanto ci riguarda, non siamo interessati a competere sui giornali per rivendicare meriti», scrive il Comune, ribadendo di puntare a risultati concreti per i cittadini.

Nel comunicato, l’Amministrazione di Vergiate ripercorre il lavoro svolto negli anni per trovare soluzioni legate alla gestione dell’ex discarica. Nell’ultimo anno l’impegno si è concentrato sull’individuazione di un bando regionale adatto a questo tipo di interventi.

Il Comune spiega di aver incontrato più volte i referenti regionali per illustrare le criticità e le necessità dell’area. L’Amministrazione ha inoltre invitato i funzionari regionali per un sopralluogo, che si è tenuto a giugno. L’obiettivo dichiarato è trasformare un problema complesso in una possibilità concreta di intervento.

L’Amministrazione di Vergiate ringrazia il Comune di Somma Lombardo per la collaborazione nella ricerca di soluzioni. «La gestione dell’ex discarica – interessa l’amministrazione vergiatese – interessa entrambi i Comuni e richiede serietà e lavoro comune tra istituzioni».

«I meriti personali possono essere oggetto di discussione – conclude il Comune di Vergiate –, i risultati per i cittadini sono ciò che conta davvero. È su questo principio che continueremo a lavorare, con la stessa determinazione dimostrata finora, con la consapevolezza che questo sarà soltanto il primo tassello, poiché i due Comuni non possono essere lasciati soli nella gestione di un sito così delicato».