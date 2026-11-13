Ex Isotta Fraschini, conclusa la maratona sulle osservazioni, il progetto va avanti

Si è conclusa ieri sera, dopo una maratona consiliare di oltre dieci ore distribuite su due sedute, la discussione sulle osservazioni presentate da cittadini, associazioni e soggetti interessati al piano dell’ex Isotta Fraschini. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera sulle controdeduzioni con i soli voti favorevoli della maggioranza, mentre tutte le forze di opposizione hanno votato contro, ad eccezione della consigliera di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni, che si è astenuta. (nella foto un rendering del progetto)

Una discussione lunga e articolata, nella quale agli aspetti tecnici legati alle osservazioni e alle risposte dell’amministrazione si sono affiancate valutazioni politiche molto diverse sul futuro dell’area e sull’equilibrio raggiunto tra le esigenze dell’operatore e l’interesse pubblico. Le dichiarazioni di voto hanno restituito con chiarezza le distanze tra i gruppi consiliari, soprattutto sulla quantità e sulla qualità delle modifiche che sarebbe stato possibile introdurre nel piano.

Le opposizioni: “Un’occasione persa per migliorare il progetto”

Tra le critiche più nette quella dell’ex sindaco e consigliere di minoranza Saronno Civica Augusto Airoldi, che ha parlato di «grande amarezza» per l’esito delle controdeduzioni. Secondo la sua valutazione, il Comune avrebbe sostanzialmente accolto soltanto le osservazioni che non comportavano modifiche significative al piano, lasciando cadere molti contributi migliorativi arrivati da cittadini, associazioni e categorie. «Stiamo perdendo una grande occasione. Non ho visto osservazioni tese a bloccare il piano, ma tante tese a portare un contributo migliorativo», ha sottolineato, contestando all’amministrazione di non aver sfruttato fino in fondo la possibilità di negoziare con l’attuatore.

Sulla stessa linea, pur con argomentazioni differenti, il consigliere di Forza Italia Lorenzo Azzi, che ha richiamato la necessità di un interesse pubblico forte e riconoscibile a giustificazione della variante urbanistica. Nel suo intervento ha contestato lo scorporo dell’area Isotta da quella Bertani e ha giudicato troppo debole la capacità dell’amministrazione di incidere sulle scelte dell’operatore. Azzi ha richiamato anche alcune questioni rimaste, a suo giudizio, senza risposte sufficienti: il traffico, l’ampliamento del parco, il rapporto con l’area ex Cantoni e le caratteristiche della bonifica, in particolare rispetto alla possibilità di piantare alberi ad alto fusto. Per Forza Italia il voto è stato contrario.

Anche Luca Amadio, di Futuro Nazionale, ha riconosciuto il valore delle osservazioni presentate da cittadini e associazioni, definendole in gran parte «oggettive e di buon senso». La mancata accoglienza di molte proposte è stata però interpretata come una scelta politica della maggioranza, chiamata ad assumersene la responsabilità. «Non c’è mai stata da parte nostra alcuna volontà di rallentare, ma semplicemente la volontà eventualmente di migliorare un progetto», ha precisato, annunciando il voto contrario.

Contrari anche Raffaele Fagioli, della Lega Lombarda, che ha confermato la posizione già espressa al momento dell’adozione del piano, e Francesco Guaglianone, di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo ha accusato l’amministrazione di aver tutelato l’interesse del privato più che quello pubblico, sostenendo che tutte le controdeduzioni siano andate nella direzione di non modificare il progetto presentato dall’attuatore.

La consigliera Novella Ciceroni, di Obiettivo Saronno, ha scelto invece l’astensione. Pur riconoscendo che alcune osservazioni non erano accoglibili, ha indicato due proposte che avrebbe voluto vedere recepite: l’aumento del numero di parcheggi e la realizzazione a doppio senso della strada parallela alla ferrovia. Modifiche che, a suo giudizio, avrebbero potuto migliorare la viabilità senza stravolgere il progetto e che potrebbero ancora trovare spazio nelle fasi successive.

La maggioranza: “Importante tassello nel percorso”

Simone Galli per il Partito democratico ha difeso il percorso seguito dall’amministrazione. Per il consigliere il voto sulle controdeduzioni rappresenta soltanto una tappa di un iter ancora aperto: il passaggio successivo sarà la valutazione di impatto ambientale da parte di Regione Lombardia, che potrà eventualmente introdurre ulteriori modifiche. Galli ha respinto le critiche sulla variante e sulla bonifica, ricordando i controlli di Arpa sulle tecnologie di trattamento in sito, e ha sostenuto che diverse osservazioni dei cittadini sono state recepite, pur senza stravolgere l’impianto del progetto. «Siamo contenti di aver messo un altro tassello nel percorso di perfezionamento di questo piano integrato», ha detto Galli.

La sindaca Pagani: “Portiamo a casa il risultato che ci eravamo prefissati”

A chiudere la lunga seduta è stata la sindaca Ilaria Pagani che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto con la delibera, ringraziando in particolare l’assessore Guastamacchia per la competenza e la disponibilità dimostrate nel rispondere alle domande dei consiglieri e tutti i componenti del Consiglio comunale per il contributo portato al dibattito.

La prima cittadina ha rivendicato la correttezza e la trasparenza dell’iter seguito dall’amministrazione, sottolineando che ci sono state diverse interlocuzioni con l’attuatore del progetto e che proprio il confronto ha permesso di raggiungere accordi su alcune questioni ritenute fondamentali per la città. «Questa amministrazione con questa delibera porta a casa il risultato che si era prefissata», ha affermato, precisando però che il percorso sull’ex Isotta Fraschini non è concluso e che restano questioni da approfondire nelle successive fasi attuative, quando si entrerà maggiormente nel dettaglio degli interventi. Pagani ha ricordato anche che dovranno ancora esprimersi altri enti, a partire dalla Regione, e ha auspicato che possa proseguire il confronto, coinvolgendo non soltanto la maggioranza ma anche la minoranza attraverso le commissioni consiliari. Da qui l’appello finale a tutti i consiglieri per una collaborazione che accompagni anche i prossimi passaggi del progetto.