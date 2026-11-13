Ex Isotta Fraschini, la Lega contesta Tu@Saronno: «Nessun vincolo sulle grandi superfici di vendita»

Il dibattito sul futuro dell’ex Isotta Fraschini non si ferma con l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sul Piano integrato di intervento. A tornare sul tema è oggi la Lega Lombarda Saronno, che interviene per contestare le ricostruzioni di tu@Saronno sulle responsabilità del Carroccio rispetto alla possibilità di realizzare grandi superfici di vendita nell’area. (nella foto un rendering del progetto)

«Nessun vincolo sulle grandi superfici di vendita? Non è vero: Tu@Saronno parla a vanvera», dicono Angelo Veronesi e l’attuale segretario del Carroccio e consigliere di minoranza Raffaele Fagioli.

Al centro della presa di posizione c’è una questione precisa: secondo il partito, nel Piano di governo del territorio vigente non esiste un divieto che impedisca l’insediamento di grandi strutture commerciali nell’area ex Isotta Fraschini.

A sostegno della propria tesi, la Lega richiama il Documento di Piano del PGT, nella scheda relativa agli ambiti ATUa 1, ATUa 3 e ATR 1. Per l’area Isotta Fraschini, sostiene il Carroccio, le funzioni non ammesse e quelle regolate vengono demandate all’Accordo di programma, senza che sia previsto un divieto esplicito sulle grandi superfici di vendita.

A spiegare la posizione è Angelo Veronesi, responsabile enti locali della Lega Lombarda Saronno: «Per l’area ferrovie di Saronno Sud è esclusa la grande superficie di vendita. Per l’Isotta Fraschini invece non c’è alcun vincolo: si rimanda ad accordo di programma». Veronesi sottolinea inoltre che le aree di trasformazione non sarebbero soggette ai vincoli generali del PGT che impediscono le grandi superfici commerciali e che, per l’ex Isotta, la questione è quindi demandata all’Accordo di programma.

La Lega: “Il PGT è stato scritto dalla sinistra”

Il comunicato entra anche nel merito delle responsabilità politiche, ricordando che il PGT vigente è stato elaborato e approvato durante l’amministrazione del sindaco Luciano Porro. «Nel PGT fatto da Porro non è stato inserito alcun vincolo su questa area», afferma Veronesi.

Quanto alla variante parziale del 2019, quando la Lega era alla guida della città, il responsabile enti locali sostiene che non fosse possibile introdurre un vincolo di questo tipo. Richiama inoltre l’indicazione del Tribunale amministrativo regionale sulla necessità di motivare in maniera puntuale e non generica eventuali limitazioni urbanistiche. Secondo la ricostruzione della Lega, anche il divieto sulle grandi superfici inserito nel PGT dall’amministrazione Porro sarebbe stato ritenuto dal Tar immotivato, proprio perché i vincoli devono essere adeguatamente giustificati.

Il capogruppo leghista Raffaele Fagioli aveva già affrontato la questione durante il Consiglio comunale dedicato alle controdeduzioni, contestando le accuse rivolte al suo partito: «Chi oggi, dopo sei anni, continua a raccontare ai cittadini che la Lega ha voluto 5 supermercati è bene che si informi».

Fagioli aveva inoltre ricordato che le superfici commerciali rappresentano una possibilità per il privato nei limiti consentiti dal PGT vigente, approvato durante l’amministrazione Porro. «La nostra contrarietà alle scelte politiche scritte nel PGT sono una cosa, l’obbligo di applicare le norme nel momento in cui siamo stati responsabili dell’amministrazione è un’altra. E quando abbiamo amministrato, abbiamo rispettato le norme», aveva aggiunto.

L’attacco alla maggioranza e la richiesta di un divieto esplicito

La parte più politica del comunicato riguarda però le scelte dell’attuale amministrazione. Secondo la Lega, con il Piano integrato di intervento dell’ex Isotta Fraschini la maggioranza avrebbe oggi la possibilità di intervenire per tutelare il commercio cittadino e impedire che nell’area si sviluppi una grande struttura commerciale.

Il Carroccio richiama in particolare l’osservazione presentata da Ascom, che chiedeva di valutare gli effetti dell’intervento sul commercio locale e che è stata respinta dall’amministrazione nell’ambito delle controdeduzioni.

«Il Comune deve indirizzare, coordinare, controllare e garantire gli obiettivi pubblici», ricorda Fagioli. Da qui la critica di Veronesi, secondo il quale chi continua ad attribuire alla Lega la responsabilità dei possibili insediamenti commerciali nell’area «non sta facendo nulla per evitare che l’Isotta Fraschini si trasformi in un centro commerciale modello Arese».

La richiesta conclusiva del partito è rivolta direttamente all’amministrazione comunale e a tu@Saronno: si dia una risposta chiara, sì o no, alla possibilità di introdurre un divieto alle grandi superfici di vendita nell’area ex Isotta Fraschini. Per la Lega, questo vincolo dovrebbe essere scritto nero su bianco nell’Accordo di programma e nella convenzione, prima dell’approvazione definitiva del progetto.