Una cinquantina di persone ha partecipato mercoledì 18 novembre alla serata pubblica promossa dal Partito democratico di Varese per presentare il percorso compiuto e i progetti futuri per l’ex Macello Civico di Belforte, nella sede del Circolo del quartiere. Un’affluenza che, secondo gli organizzatori, conferma l’interesse per il tema, già emerso in un precedente incontro alla Salvemini con il consiglio di quartiere.

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La serata è stata aperta dal saluto di Manuela Lozza, segretaria cittadina del Pd.

Quarant’anni di promesse

Fabrizio Mirabelli, ex consigliere comunale e presidente della cooperativa di Belforte, ha ripercorso le tappe storiche del complesso. Ha ricordato che da quarant’anni l’ex macello compare nei programmi elettorali di tutte le forze politiche, ma che per molto tempo non si sarebbe fatto nulla.



Galimberti: “Ascoltiamo il quartiere”

Il sindaco Davide Galimberti ha impostato un intervento dichiaratamente politico. Il cuore del discorso è stato l’ascolto: dopo la riqualificazione e la bonifica dall’amianto, la fase successiva prevede il confronto con il quartiere, le associazioni e i singoli cittadini, ai quali è stato chiesto di continuare a portare proposte.

Galimberti ha fatto presente che l’ex macello e Belforte vengono molto usati negli slogan degli avversari ora che si è entrati in clima di campagna elettorale. Per l’amministrazione, ha spiegato, la politica si fa con atti concreti: il complesso è stato bonificato e la città viene ascoltata.

Bonifiche e vincoli della Soprintendenza

L’assessore Andrea Civati ha illustrato quanto fatto finora, a partire dalle bonifiche, soffermandosi sul tema economico. Ha spiegato che la Soprintendenza ha posto un vincolo su quasi tutto l’edificio: il nucleo storico è tutelato per intero e resta un solo edificio privo di vincolo. Un intervento conservativo, ha ricordato, fa lievitare i costi.

Il deposito dei pullman si sposta a marzo

Tra le novità più rilevanti c’è lo spostamento a Lozza del deposito dei pullman, previsto per il prossimo mese di marzo. Per la prima volta, è stato sottolineato nel corso della serata, non si parla più di una possibilità annunciata negli anni, ma di una nuova sede e di una data. I presenti in sala hanno accolto la notizia con soddisfazione.

Anche nell’area oggi occupata dai pullman ci sarà da bonificare, ma l’amministrazione dice di avere ora un’idea precisa dei costi. In quell’area, inoltre, la Soprintendenza ha dato il via libera alla demolizione completa: i costi netti di bonifica saranno quindi nettamente più bassi rispetto a quelli di un intervento conservativo.

Il giardino e gli eventi temporanei

Civati ha invitato le associazioni a farsi avanti con progetti. L’idea giudicata più facilmente percorribile è partire da eventi temporanei, anche perché il giardino è già utilizzabile. L’assessore ha insistito sul fatto che qualsiasi iniziativa futura non deve ridursi a una “cattedrale nel deserto”. L’ingresso di una sola associazione in un edificio così grande, ha osservato, rischierebbe di perdere interesse nel tempo, mentre servono attività che coinvolgano l’intero spazio. Per superare le difficoltà della partenza si potrebbero organizzare iniziative temporanee, come avviene in altri spazi.

15 milioni per il recupero completo

Il dato più rilevante è quello economico. Secondo Civati, per completare la riqualificazione e rendere l’intero complesso utilizzabile con spazi permanenti servirebbero 15 milioni di euro. Il Comune, ha detto, non ha né avrà queste risorse, chiunque governi. Vanno quindi cercate attraverso progetti credibili, realizzabili e realmente interessanti, in grado di attrarre la partecipazione a bandi e anche investimenti di privati.

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