Fake news e disinformazione, a Varese la sfida parte dalle scuole: «Un ragazzo su tre fatica a riconoscerle»

Come si riconosce una notizia scientifica vera da una falsa? Possiamo fidarci di quello che leggiamo sui social network? E soprattutto, come possiamo insegnare ai più giovani a orientarsi in un mondo digitale in cui informazioni attendibili e disinformazione convivono, spesso diventando quasi indistinguibili?

Sono alcune delle domande al centro dell’incontro «Digitale, disinformazione e adolescenza», che si è svolto nel pomeriggio di giovedì 12 novembre alle Ville Ponti di Varese, nell’ambito degli Stati Generali della Scuola Digitale 2026, la manifestazione nazionale dedicata all’innovazione e al futuro dell’istruzione.

A guidare il laboratorio sono stati Carlo Martini, professore associato di Logica e Filosofia della scienza all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e la ricercatrice Mara Floris, che hanno coinvolto direttamente i partecipanti in una serie di esercizi per verificare l’attendibilità delle notizie online.

Un’attività che ha ribaltato il tradizionale schema della conferenza: non soltanto spiegazioni teoriche, ma esempi concreti, domande e verifiche attraverso gli smartphone, proprio come avviene nelle classi delle scuole superiori coinvolte nel progetto.

Un giovane su tre fatica a riconoscere la disinformazione

«Da oltre sei anni lavoriamo sul tema della disinformazione, in particolare quella che riguarda argomenti scientifici e tecnici», ha spiegato Martini. «Portiamo nelle scuole strumenti concreti per aumentare la capacità di lettura critica digitale degli studenti e, contemporaneamente, raccogliamo dati per studiare il fenomeno». Il progetto ha già coinvolto oltre 6.000 studenti, principalmente in Lombardia e Piemonte, attraverso attività formative accompagnate da protocolli di ricerca.

I risultati raccontano una situazione che merita attenzione. Secondo quanto illustrato dal professore, circa un terzo dei giovani coinvolti fatica a riconoscere la disinformazione quando si trova davanti a contenuti scientifici falsi o fuorvianti.

Ma esiste anche un problema opposto, altrettanto significativo: una quota analoga di studenti non riesce a riconoscere come attendibili informazioni scientifiche corrette. «Il problema della disinformazione è che va ad agire anche sulla fiducia che diamo all’informazione di qualità», ha sottolineato Martini. Il rischio, quindi, non è soltanto credere a una bufala, ma arrivare a dubitare anche delle notizie fondate su evidenze scientifiche.

Ragni trasformati in pinze e cioccolato dimagrante: il laboratorio delle notizie incredibili

Per dimostrare quanto sia complesso distinguere il vero dal falso, Mara Floris ha proposto ai partecipanti una serie di notizie apparentemente improbabili, chiedendo di valutarne l’attendibilità attraverso un questionario anonimo.

Tra gli esempi presentati, la possibilità di utilizzare ragni morti come pinze di precisione, le presunte proprietà dimagranti del cioccolato fondente e altre notizie legate alla salute e alla ricerca scientifica. Le risposte hanno mostrato quanto le convinzioni personali influenzino il giudizio. «La prima cosa che facciamo quando leggiamo una notizia è chiederci se sia plausibile o implausibile», ha spiegato Floris. «Confrontiamo quello che leggiamo con le informazioni che abbiamo già. Queste strategie non sono cattive in generale, molto spesso funzionano. Il problema è che quando non funzionano ci portano fuori strada».

La regola fondamentale: uscire dalla pagina e cercare altre fonti

Come difendersi, allora, dalla disinformazione? La risposta dei ricercatori è imparare a verificare ciò che si legge, senza fermarsi alla prima impressione o all’autorevolezza apparente di un sito. Durante il laboratorio Floris ha mostrato come analizzare una notizia attraverso alcuni passaggi: individuare la fonte originale, cercare eventuali studi scientifici, verificare le competenze degli autori e confrontare la stessa informazione con quanto pubblicato da altre testate. «Dobbiamo metterci nei panni degli investigatori e cercare di andare a ritroso nelle fonti», ha spiegato la ricercatrice.

L’intelligenza artificiale rende più facile produrre disinformazione

Un altro elemento affrontato durante l’incontro è stato il ruolo dell’intelligenza artificiale. Secondo Martini, la disinformazione scientifica è spesso un’attività organizzata, sostenuta da motivazioni economiche e, in alcuni casi, ideologiche. L’arrivo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa ha però modificato profondamente il contesto. «Con l’intelligenza artificiale le risorse tecniche che ci servono per fare disinformazione, anche nella scienza, sono molto meno di quelle che servivano tre, quattro o cinque anni fa», ha spiegato.

La possibilità di produrre testi, immagini e video artificiali rende ancora più importante sviluppare competenze di verifica. Anche un filmato, che fino a pochi anni fa poteva sembrare una prova particolarmente convincente, oggi deve essere valutato con attenzione.

Un progetto gratuito che porta la ricerca universitaria nelle classi

L’aspetto più significativo dell’iniziativa presentata alle Ville Ponti è il collegamento diretto tra ricerca e scuola. Il gruppo di lavoro ha sviluppato una piattaforma digitale che permette a docenti, tutor e studenti coinvolti in programmi di educazione tra pari di utilizzare materiali e strumenti per insegnare la lettura critica delle informazioni online.

Sono stati realizzati anche dodici brevi video formativi, della durata di circa 60-90 secondi ciascuno, dedicati alle principali tecniche di analisi delle notizie. «Quello che vogliamo fare è portare degli strumenti concreti per aumentare la capacità di lettura critica digitale», ha spiegato Martini. Un lavoro che non punta semplicemente a insegnare ai ragazzi a riconoscere una fake news, ma a sviluppare un metodo di ragionamento applicabile a ogni contenuto incontrato online.

Ed è proprio questo uno dei messaggi emersi dagli Stati Generali della Scuola Digitale di Varese: nell’epoca dei social network e dell’intelligenza artificiale, saper cercare, confrontare e valutare le fonti è una competenza fondamentale che la scuola deve contribuire a costruire.