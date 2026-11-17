Nel settore farmaceutico, sapere dove, quando e da chi è stata prodotta una confezione non rappresenta soltanto un’esigenza logistica. È una condizione essenziale per tutelare il paziente, contrastare la circolazione di medicinali falsificati e intervenire rapidamente in caso di anomalie o richiami.

A pochi mesi dalla conclusione del periodo transitorio previsto per l’Italia, che proseguirà fino all’8 febbraio 2027, le aziende farmaceutiche devono verificare che processi, tecnologie e sistemi informativi siano pronti a gestire la serializzazione e il controllo delle confezioni secondo il modello europeo.

La tracciabilità farmaceutica parte dalla produzione

La sicurezza di un medicinale non dipende solamente dalla sua formulazione. Anche il percorso seguito dal prodotto, dallo stabilimento fino alla farmacia o alla struttura sanitaria, deve essere controllato e documentabile.

La tracciabilità permette di associare a ogni confezione informazioni precise, come il codice del prodotto, il numero di serie, il lotto e la data di scadenza. Questi dati accompagnano il farmaco lungo la catena distributiva e consentono agli operatori autorizzati di verificarne l’identità prima della dispensazione.

La risposta europea al rischio dei farmaci falsificati

La Falsified Medicines Directive, conosciuta come EU FMD, è stata introdotta dall’Unione Europea per contrastare la circolazione di medicinali falsificati e rafforzarne la tracciabilità lungo la filiera.

Il sistema europeo prevede, per le confezioni interessate dalla normativa, due principali caratteristiche di sicurezza: un identificativo univoco e un dispositivo che permette di verificare l’autenticità dei prodotti e l’integrità della confezione prima della vendita.

L’identificativo viene normalmente inserito in un codice bidimensionale DataMatrix, accompagnato da alcune informazioni stampate anche in formato leggibile dall’operatore. Attraverso la serializzazione, ogni confezione assume così una propria identità digitale, distinta da tutte le altre.

Quando il medicinale raggiunge il punto di dispensazione, il codice può essere controllato confrontandolo con le informazioni presenti nel sistema di verifica. In questo modo è possibile accertare che la confezione sia autentica, attiva e non sia già stata dispensata, ritirata o segnalata.

Il passaggio italiano verso il sistema europeo

L’Italia dispone da tempo di un proprio sistema di identificazione dei medicinali, basato sul bollino farmaceutico. Per questo, insieme alla Grecia, aveva inizialmente beneficiato di un periodo più lungo per adeguare il sistema nazionale alle disposizioni europee.

Il Decreto legislativo 6 febbraio 2025, n.10 ha adeguato la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento delegato UE 2016/161, definendo anche il percorso di transizione verso il nuovo sistema di sicurezza e verifica delle confezioni.

La transizione non riguarda soltanto l’aspetto esterno dell’imballaggio, ma coinvolge produttori, titolari delle autorizzazioni, distributori, farmacie, strutture sanitarie e soggetti responsabili della gestione dei dati.

Per le imprese farmaceutiche significa verificare che le linee siano in grado di generare, stampare, controllare e registrare identificativi univoci, mantenendo la continuità produttiva e la corretta associazione tra codice, confezione e lotto.

Un codice deve essere corretto, leggibile e verificabile

La presenza del DataMatrix sulla confezione, da solo, non garantisce una tracciabilità efficace. Il codice deve essere stampato con una qualità sufficiente per essere acquisito dai sistemi di visione e dai lettori utilizzati nelle diverse fasi della filiera.

Contrasto, dimensioni, posizione, integrità dei moduli e qualità del supporto possono influire sulla leggibilità. Anche una piccola imperfezione può causare una mancata lettura, soprattutto sulle linee ad alta velocità o quando il confezionamento presenta superfici ridotte e spazi già occupati da testi obbligatori.

Per questo la codifica deve essere integrata con sistemi di controllo capaci di verificare in tempo reale la presenza e la correttezza dei dati stampati. In caso di errore, la confezione deve poter essere individuata e gestita prima di lasciare lo stabilimento.

Nella produzione farmaceutica, infatti, qualità di stampa e qualità del dato sono strettamente collegate. Un codice perfettamente leggibile ma contenente un numero di serie errato non è conforme; allo stesso modo, un dato corretto stampato in modo illeggibile non può essere utilizzato per la verifica.

Tracciare significa anche intervenire più rapidamente

La serializzazione offre vantaggi che vanno oltre il contrasto alla contraffazione. Disporre di informazioni puntuali sulle singole confezioni permette di ricostruire con maggiore precisione il percorso di un prodotto e di intervenire in maniera selettiva in caso di problemi.

Se viene rilevata un’anomalia relativa a un lotto, la disponibilità di dati affidabili facilita le attività di controllo e di richiamo. La stessa infrastruttura può inoltre contribuire a migliorare la visibilità sui flussi distributivi e a ridurre il rischio di errori o duplicazioni.

Una trasformazione che interessa anche il territorio

La Lombardia ospita uno dei principali sistemi farmaceutici, manifatturieri e logistici del Paese. Anche nel territorio varesino operano imprese coinvolte nella produzione di medicinali, componenti, imballaggi e tecnologie destinate alle linee di confezionamento.

L’adeguamento ai nuovi requisiti rappresenta quindi non soltanto un obbligo normativo, ma anche un tema industriale. Le aziende devono valutare la compatibilità delle tecnologie esistenti, l’integrazione tra macchine e software, la gestione dei dati e la formazione degli operatori.

Le soluzioni di marcatura industriale per il settore farmaceutico permettono di applicare dati variabili e codici identificativi sulle confezioni, integrandosi con le esigenze produttive e con i sistemi di controllo presenti sulla linea.

Dalla conformità normativa alla tutela concreta del paziente

Ad oggi, la conclusione del periodo transitorio non rappresenta più un orizzonte lontano. Per le aziende coinvolte nella produzione e nel confezionamento dei medicinali, questi ultimi mesi sono decisivi per verificare l’efficienza delle linee, la qualità dei codici e la corretta integrazione tra sistemi di stampa, controllo e gestione dei dati.

Dietro ogni codice non c’è soltanto una sequenza di caratteri. C’è la possibilità di riconoscere una confezione autentica, ricostruirne l’origine e impedire che un prodotto non conforme raggiunga il paziente. È in questo passaggio, apparentemente semplice ma decisivo, che tracciabilità industriale e sicurezza sanitaria diventano parte dello stesso processo.