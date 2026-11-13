Farmacovigilanza, ATS Insubria raccoglie oltre il 70% delle segnalazioni di sospette reazioni allergiche in Lombardia

Una rete capillare di professionisti e farmacie che fa della segnalazione delle sospette reazioni avverse ai farmaci uno strumento concreto di tutela della salute. È il modello sviluppato da ATS Insubria, al centro dell’incontro “Farmacovigilanza: una rete che protegge”, che ha riunito a Varese istituzioni, professionisti sanitari, università, Ordini professionali, farmacie di comunità e ospedaliere.

A confermare la rilevanza del lavoro sono i numeri. Nel primo semestre 2026 ATS Insubria ha raccolto 602 delle 846 segnalazioni territoriali attribuite alle ATS lombarde: il 71,2% del totale regionale, con una densità di 405,8 segnalazioni per milione di abitanti. I dati provengono dal Report del primo semestre 2026 del Centro Regionale di Farmacovigilanza di Regione Lombardia, dedicato alle segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra gennaio e giugno 2026.

“Questo risultato conferma che la rete, anno dopo anno, ha imparato a lavorare insieme. Dietro ogni segnalazione c’è un professionista che ha scelto di fermarsi, osservare e condividere ciò che ha visto. È questo gesto, moltiplicato per centinaia di farmacisti, medici e operatori, che trasforma un’informazione in conoscenza e la conoscenza in sicurezza per i cittadini. La forza del nostro modello è proprio in questo: territori, farmacie, ospedali, università e istituzioni che dialogano e si riconoscono parte dello stesso sistema di tutela. Per questo, dal territorio di ATS Insubria parte un percorso che proseguirà tra Varese a Como: un’esperienza che funziona va condivisa” sottolinea Salvatore Gioia, Direttore Generale di ATS Insubria.

L’appuntamento di Varese è la prima tappa di un percorso di valorizzazione e diffusione del modello: seguirà nel 2027 un incontro a Como rivolto in particolare a farmacisti, studenti e docenti universitari, e successivamente una tappa di carattere scientifico dedicata a metodologie, risultati e prospettive della rete.

“Quella costruita sul territorio di ATS Insubria è un’esperienza che merita attenzione perché dimostra come la farmacovigilanza possa diventare parte integrante della cultura sanitaria di un territorio. I risultati raggiunti sono motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità: occorre trasformare questa esperienza in uno stimolo a coinvolgere un numero sempre maggiore di professionisti, rafforzare la formazione e rendere sempre più solido il dialogo tra territorio, Regione, università e sistema nazionale. La sicurezza dei farmaci è infatti una responsabilità condivisa, che richiede competenze, partecipazione e una rete capace di far circolare rapidamente conoscenze e informazioni. Il lavoro svolto da ATS Insubria va esattamente in questa direzione e rappresenta una base importante sulla quale continuare a fare rete”, afferma Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia intervenuto anche in qualità di componente del Consiglio di amministrazione di AIFA, che sottolinea come “oggi, in Italia, due over 65 su tre assumono quotidianamente almeno cinque farmaci, mentre uno su tre arriva ad assumere almeno dieci principi attivi diversi. La letteratura scientifica evidenzia come, a partire dall’assunzione contemporanea di quattro farmaci, il rischio di reazioni avverse aumenti significativamente. In questo scenario, la farmacovigilanza, con il ruolo centrale di coordinamento svolto da AIFA a livello nazionale, è fondamentale per promuovere un uso più consapevole e sicuro dei medicinali e sensibilizzare pazienti e operatori sanitari sui rischi associati alla politerapia”.

“La farmacovigilanza rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica e un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, Università e professionisti sanitari possa tradursi in una maggiore sicurezza delle cure. I risultati raggiunti da ATS Insubria testimoniano il valore di una rete capace di condividere competenze, esperienze e responsabilità. Come Università degli Studi dell’Insubria, sentiamo forte il dovere di contribuire a questo percorso, investendo nella formazione di professionisti preparati, consapevoli e attenti alla sicurezza dei pazienti. In questa direzione si inserisce anche il nuovo corso di laurea in Farmacia, con il quale il nostro Ateneo intende rispondere ai bisogni del territorio e preparare farmacisti capaci di coniugare rigore scientifico, responsabilità professionale e apertura all’innovazione. Crediamo che il dialogo costante tra Università, ATS, Ordini professionali e farmacie sia essenziale per consolidare una cultura della farmacovigilanza che accompagni l’intero percorso professionale. Mettere il sapere al servizio della salute è una responsabilità che assumiamo con convinzione” dichiara Maria Pierro, Rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Ha voluto essere presente anche Davide Galimberti Sindaco di Varese accompagnato da Guido Bonoldi Consigliere comunale con delega alla Sanità.

Il cuore dell’incontro è stato l’approfondimento sul modello regionale e sull’esperienza di ATS Insubria, con i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo della farmacovigilanza, a cura di Maurizia Punginelli, Direttore del Servizio Farmaceutico di ATS Insubria e di Olivia Leoni, Centro Regionale Farmacovigilanza.

La tavola rotonda ha messo a confronto le diverse componenti del sistema: Luigi Zocchi Presidente Federfarma Varese, Attilio Marcantonio Presidente Federfarma Como, Rachele Aspesi Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, Giuseppe De Filippis Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Como, Paola Minghetti Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, Tiziana Rubino Presidente del Corso di Laurea in Farmacia dell’Università degli Studi dell’Insubria, Raffaella Cavi Direttore della Farmacia di ASST Sette Laghi, in rappresentanza delle Farmacie Ospedaliere delle ASST del territorio. Dal confronto è emersa la necessità di rafforzare il raccordo tra professionisti e di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di farmacisti, moltiplicando le occasioni di formazione, nella consapevolezza che la qualità della farmacovigilanza dipende dalla partecipazione attiva di tutti gli attori della rete.

In chiusura, ATS Insubria ha voluto sottolineare anche simbolicamente il valore della collaborazione consegnando il PIN istituzionale “Ambasciatori di Salute” a cinque rappresentanti della rete: Maurizia Punginelli, Direttore del Servizio Farmaceutico di ATS Insubria, Rachele Aspesi, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, Giuseppe De Filippis, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Como, Luigi Zocchi, Presidente Federfarma Varese, Attilio Marcantonio, Presidente Federfarma Como.

Il riconoscimento è stato consegnato anche a Olivia Leoni per il contributo allo sviluppo della farmacovigilanza e a Valerio Peverelli dei Lions Club Plinio il Giovane di Como a testimonianza di come la rete si estenda oltre i confini sanitari e trovi nel mondo associativo un alleato prezioso nella promozione della salute

Un riconoscimento che, attraverso i sette destinatari, valorizza l’intera rete professionale e territoriale e l’impegno condiviso nella promozione della salute.