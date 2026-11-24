Il calcio come occasione per riflettere sui valori dello sport, ma anche come strumento per parlare di formazione, impegno e crescita personale. È questo il filo conduttore dell’incontro in programma mercoledì 2 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, al Teatro Apollonio di Varese, dove il giornalista varesino Vito Romaniello – autore del libro Fattore Campo – dialogherà con gli studenti dell’indirizzo Liceo del Made in Italy dell’ISIS Newton.

L’appuntamento prenderà spunto proprio dalle pagine del libro per affrontare temi che vanno oltre il rettangolo di gioco: il talento e la volontà di migliorarsi, il senso di appartenenza, il rispetto degli altri e la capacità di collaborare per raggiungere un obiettivo comune. (foto in alto: il dirigente del “Newton” Daniele Marzagalli, Vito Romaniello e Stefano Malerba, assessore allo sport del Comune di Varese)

L’idea alla base di Fattore Campo è quella di utilizzare il linguaggio del calcio per avvicinare i giovani a riflessioni più ampie. Il «fattore» rappresenta le qualità e le capacità che ciascuno porta con sé, mentre il «campo» è lo spazio, concreto o simbolico, nel quale queste risorse possono esprimersi e diventare parte di un progetto condiviso.

Una bella occasione di dialogo e partecipazione che mette in relazione il mondo dello sport e quello della scuola, accomunati dalla possibilità di essere luoghi di apprendimento e crescita. Perché, come suggerisce il titolo dell’incontro, la partita più bella è quella che ci insegna a crescere.