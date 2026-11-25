Federica Brignone annuncia il ritiro: “La gamba mi fa troppo male, non farò più gare”
La bicampionessa olimpica di Milano Cortina 2026 Federica Brignone ha annunciato il ritiro dalle gare in un video a causa del dolore alla gamba. Ha espresso il desiderio di disputare un'ultima gara di commiato, comunicandone in seguito luogo e data
«La gamba mi fa troppo male: ho deciso di non fare più le gare». Con queste parole Federica Brignone, doppio oro olimpico ai Giochi di Milano Cortina 2026 in supergigante e slalom gigante, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica attraverso un video.
Nel messaggio, l’azzurra spiega che il dolore non le consente di proseguire nelle competizioni, lasciando però aperta la porta a un saluto in pista: «Mi piacerebbe fare solo un’ultima gara, vi farò sapere quando».
L’annuncio arriva dopo un percorso segnato dal grave infortunio dell’aprile 2025, dal rientro con la doppietta olimpica a Milano Cortina 2026 e dal successivo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi alla gamba sinistra nell’agosto 2026, seguito dal ritorno sugli sci.
Nel corso della carriera in Coppa del Mondo, iniziata nel dicembre 2007, Brignone ha conquistato due classifiche generali (2020 e 2025), 37 vittorie e 85 podi complessivi, oltre a cinque medaglie olimpiche e titoli e medaglie iridate.
L’ARTICOLO SUL RITORNO DI FEDERICA BRIGNONE A MALPENSA DOPO LA VITTORIA DELLA COPPA DEL MONDO
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