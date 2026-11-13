FenImprese Varese si presenta al territorio: il 19 novembre l’Assemblea Costituente alle Ville Ponti

Dopo il primo appuntamento dedicato alla presentazione della propria identità, della struttura e degli obiettivi associativi, FenImprese Varese si prepara a incontrare ufficialmente il mondo imprenditoriale del territorio con l’Assemblea Costituente in programma giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18, a Villa Andrea – Centro Congressi Ville Ponti, a Varese.

Un momento importante per la nuova realtà provinciale della Federazione Nazionale Imprese, che intende consolidare la propria presenza sul territorio e avviare un percorso di collaborazione con aziende, professionisti, istituzioni e altre realtà associative.

Una rete costruita intorno alle esigenze delle imprese

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare vita a un punto di riferimento concreto per il tessuto economico locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, agli artigiani e alle attività imprenditoriali che ogni giorno affrontano le sfide della gestione aziendale.

Spesso, soprattutto nelle realtà di dimensioni più contenute, l’imprenditore deve occuparsi direttamente di numerosi aspetti della propria attività: dalla gestione del personale alla formazione obbligatoria, dalla ricerca di opportunità di finanziamento alla partecipazione ai bandi, fino allo sviluppo di nuovi mercati e alle relazioni commerciali.

È proprio partendo da queste esigenze che FenImprese Varese vuole sviluppare la propria attività, mettendo a disposizione servizi, competenze e una rete di professionisti in grado di affiancare le imprese nei diversi momenti della loro crescita.

Tra gli ambiti di intervento figurano il supporto sindacale, la formazione, la finanza agevolata, il credito, l’internazionalizzazione e il networking tra imprenditori.

L’obiettivo non è semplicemente offrire servizi, ma contribuire a creare un ambiente nel quale le imprese possano incontrarsi, confrontarsi, condividere esperienze e individuare nuove opportunità di collaborazione.

Il valore delle relazioni e del confronto con il territorio

L’Assemblea Costituente del 19 novembre rappresenterà un’occasione per presentare ufficialmente il progetto FenImprese Varese, il gruppo dirigente provinciale e la visione che accompagnerà le prossime attività associative.

Sarà soprattutto un momento di incontro aperto a chi fa impresa e a chi contribuisce allo sviluppo economico e sociale della provincia.

La convinzione alla base del progetto è che il territorio varesino disponga di un patrimonio importante di competenze, professionalità, aziende manifatturiere, artigiani e imprenditori. Una realtà economica che merita occasioni di confronto, strumenti di crescita e una rete capace di valorizzarne le potenzialità.

In questo contesto, il dialogo con le istituzioni e la collaborazione con le altre realtà economiche e associative saranno elementi fondamentali per costruire iniziative che rispondano alle necessità effettive del territorio.

Le parole del presidente Emanuele De Pascale

«Abbiamo deciso di investire in questo progetto perché crediamo che il nostro territorio abbia bisogno di occasioni di incontro, collaborazione e rappresentanza per il mondo delle imprese.

Confrontandomi quotidianamente con gli imprenditori, mi sono reso conto di quante difficoltà debbano affrontare, spesso senza avere il tempo o le risorse per seguire tutti gli aspetti della propria attività. È da questa consapevolezza che nasce la volontà di costruire una realtà associativa vicina alle aziende, capace di ascoltare le loro necessità e aiutarle a individuare risposte e opportunità.

Non vogliamo essere semplicemente un’associazione che offre servizi, ma una rete di persone, competenze e relazioni. Crediamo che fare impresa significhi anche condividere esperienze, creare connessioni e crescere insieme.

L’Assemblea del 19 novembre sarà un primo momento importante per presentarci, incontrare gli imprenditori e iniziare a costruire insieme questo percorso. Per questo invito personalmente gli imprenditori, i professionisti e tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo economico della provincia di Varese a partecipare».

La partecipazione è aperta agli imprenditori, ai professionisti, alle istituzioni e a tutti coloro che desiderano conoscere il progetto e contribuire alla costruzione di una rete dedicata allo sviluppo delle imprese del territorio.

La partecipazione richiede la registrazione online sulla pagina dedicata del sito internet Eventbrite

FenImprese Varese

Sde provinciale di Varese, via Sacco 4

WhatsApp: +393514345940

Email: segreteria@fenimpresevarese.it

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