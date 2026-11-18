“Ferite a morte”, a Rovello Porro uno spettacolo per dire no alla violenza di genere
La Compagnia dei Gelosi porta in scena un appuntamento dedicato alle donne vittime di violenza. L'iniziativa è in programma sabato 21 novembre alle 21 nella sala riunioni del Centro Civico
Sabato 21 novembre alle 21, nella sala riunioni del Centro Civico di Rovello Porro, la Compagnia dei Gelosi porterà in scena “Ferite a morte“, uno spettacolo dedicato alle vittime della violenza di genere.
L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Rovello Porro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.
Attraverso il teatro, l’Amministrazione comunale vuole offrire alla cittadinanza un momento per fermarsi, ascoltare e confrontarsi su un tema che non può essere relegato a una sola giornata, ma che necessita di consapevolezza e attenzione durante tutto l’anno.
La serata è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica “Lino Quaglia”. Ingresso libero
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