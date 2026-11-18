In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Laveno Mombello e la Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” presentano “Ferite a morte – E se le vittime potessero parlare”. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 25 novembre alle ore 21.00 presso la Sala Consigliare di Villa Frua in via Roma 16/A (ingresso consigliato da Piazza Fontana).

Il testo nasce dal libro di Serena Dandini e dà voce alle donne uccise da chi diceva di amarle. Attraverso una serie di monologhi, a volte ironici e a volte gravi, le protagoniste raccontano la propria storia in prima persona e restituiscono un volto e una parola a chi è diventato solo un numero nelle cronache.

Lo spettacolo è interpretato dalla Piccola Compagnia Instabile, con Liliana Maffei e Arianna Talamona, per la regia di Stefano Orlandi.

Nelle parole dell’Assessora ai Servizi Sociali Letizia Antonello si ritrova tutto il senso di questa giornata e del perché è importante dare voce a queste storie: «La giornata del 25 novembre ci ricorda che la violenza contro le donne, nelle sue diverse forme, fa parte purtroppo ancora dell’esperienza quotidiana di molte. E preoccupa soprattutto il fatto che spesso anche nelle giovani generazioni episodi di violenza, di controllo e di sopraffazione nei confronti delle donne sono spesso sottovalutati e minimizzati. Per questo abbiamo voluto sottolineare questa giornata con un evento che dia voce alle donne e con l’impegno dell’Amministrazione ad aderire alla Rete Provinciale delle scuole per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne per promuovere percorsi di prevenzione, educazione alla parità, al rispetto anche attraverso incontri in collaborazione con le scuole presenti nel nostro Comune».

L’ingresso è gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.