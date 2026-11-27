Fermato a Gallarate mentre guida con il cellulare, tenta la fuga nelle vie del quartiere Liberty
L'episodio ha creato un po' di trambusto, quando l'automobilista ha "tirato dritto" sul posto sono arrivate diverse unità della Polizia Locale
Mattina con un po’ di trambusto a Gallarate, per un (breve) inseguimento nel “quartiere Liberty”, intorno all 11.30.
La Polizia Locale è intervenuta in forze per fermare un uomo che non si è fermato all’alt di una prima pattuglia, che era stato intimato in via Carducci.
L’automobilista ha tirato dritto e ha tentato la fuga per le strade del quartiere residenziale, ma il suo tentativo si è infranto malamente quando si è infilato per sbaglio all’interno del parcheggio della sede “storica” del Conservatorio Puccini.
Immediato a quel punto l’intervento degli agenti, che hanno impedito ogni altro tentativo di fuga. Nel frattempo sono arrivate anche le altre unità, immediatamente allertate, come si fa quando c’è un veicolo in fuga.
L’uomo era stato “palettato” dagli uomini della Locale perché parlava al telefono cellulare mentre era alla guida. E perché è fuggito? Perché secondo quanto ricostruito era senza patente.
Un po’ di trambusto, si diceva, notato da diverse persone che passavano in zona, a causa dell’intervento di più mezzi con i lampeggianti, che si sono poi concentrati appunto davanti alla sede del Puccini.
Non ci sono attualmente informazioni sulle contestazioni fatte all’automobilista.
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