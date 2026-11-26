Fermato a Parabiago alla guida di un furgone rubato con targhe false
Nei guai un 41enne fermato dai carabinieri durante un controllo stradale. Il mezzo era stato rubato lo scorso marzo a Omegna. L'uomo è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio
Viaggiava alla guida di un furgone rubato con targhe contraffatte. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione di Parabiago che nella notte, tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino bulgaro di 41 anni, senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati analoghi. L’uomo è accusato di riciclaggio, uso di atto falso e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.
I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il furgone condotto dal 41enne. Gli accertamenti sul numero di telaio hanno permesso di appurare che il mezzo era stato rubato e che il furto era stato denunciato lo scorso marzo a Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Le targhe, inoltre, sono risultate contraffatte, in quanto prive di emblema e ologrammi. Il veicolo e le targhe sono stati sequestrati, mentre il 41enne è stato condotto nella casa circondariale di Busto Arsizio.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.