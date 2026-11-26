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Viaggiava alla guida di un furgone rubato con targhe contraffatte. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione di Parabiago che nella notte, tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino bulgaro di 41 anni, senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati analoghi. L’uomo è accusato di riciclaggio, uso di atto falso e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il furgone condotto dal 41enne. Gli accertamenti sul numero di telaio hanno permesso di appurare che il mezzo era stato rubato e che il furto era stato denunciato lo scorso marzo a Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Le targhe, inoltre, sono risultate contraffatte, in quanto prive di emblema e ologrammi. Il veicolo e le targhe sono stati sequestrati, mentre il 41enne è stato condotto nella casa circondariale di Busto Arsizio.