Festa d’Autunno a Cislago: una piazza piena di vita, tradizioni e solidarietà

Una piazza animata, tanti sorrisi e un forte spirito di comunità. Domenica 8 novembre, piazza Toti ha ospitato la tradizionale Festa d’Autunno, organizzata dalla Pro Loco Cislago, che anche quest’anno ha saputo richiamare numerosi cittadini e visitatori per una giornata all’insegna della convivialità, delle tradizioni e della solidarietà. Un appuntamento reso possibile grazie all’entusiasmo e all’impegno dei volontari, affiancati da numerosi espositori locali che, con la loro presenza, hanno contribuito a rendere la piazza vivace e accogliente.

AL CENTRO I BAMBINI

Grande attenzione è stata riservata ai più piccoli, protagonisti di due iniziative particolarmente apprezzate. Il teatro dei burattini di Andrea ha saputo catturare l’attenzione e regalare momenti di allegria ai tanti bambini presenti. Altrettanto coinvolgente l’esposizione curata da Luigi Landoni, profondo conoscitore e appassionato della flora e della fauna dei nostri boschi, che ha accompagnato i più giovani alla scoperta della natura, invitandoli a esprimere la propria fantasia attraverso disegni dedicati al bosco e ai colori dell’autunno.

IL GRUPPO ALPINI

Immancabile la preziosa presenza del Gruppo Alpini, che ha deliziato i visitatori con la tradizionale trippa e le immancabili caldarroste, contribuendo a creare quell’atmosfera autentica e familiare che caratterizza le feste di paese. Instancabili anche i volontari della Pro Loco, impegnati per tutta la giornata nella distribuzione di pane di diverse qualità, torte, frutta e piante, raccogliendo le offerte dei partecipanti. Non sono mancati i momenti di divertimento, come il simpatico gioco “Indovina il peso della zucca”, che ha messo alla prova l’intuito di tanti visitatori, trasformandoli per qualche istante in improvvisate bilance umane. Il programma pomeridiano ha offerto ulteriori occasioni di interesse culturale e musicale. Particolarmente apprezzata la visita guidata alla chiesa parrocchiale, condotta da una guida d’eccezione, il professor Sergio Beato, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della storia e delle bellezze della chiesa.

CORPO MUSICALE SANTA CECILIA

A rendere ancora più piacevole l’atmosfera è stato l’intervento del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cislago, che ha arricchito la manifestazione con la propria musica. Ma dietro ogni iniziativa della Pro Loco c’è qualcosa che va oltre il piacere di ritrovarsi insieme: la volontà di fare qualcosa di concreto per il paese e per la sua comunità. Anche questa Festa d’Autunno ha avuto infatti un importante obiettivo solidale. Il ricavato della giornata rappresenterà il primo passo di una raccolta fondi destinata al completamento del restauro della chiesa di Santa Maria della Neve, un luogo particolarmente caro ai cislaghesi, preziosa testimonianza della storia e delle tradizioni locali.

Un progetto che dà un significato ancora più profondo alla manifestazione, trasformando una giornata di festa in un’occasione per contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese.

I RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno partecipato, agli espositori, alle associazioni che hanno collaborato e, soprattutto, ai volontari della Pro Loco, che con passione, disponibilità e generosità hanno reso possibile la riuscita della manifestazione. Perché il successo di una festa non si misura soltanto dalla capacità di riempire una piazza, ma anche da ciò che riesce a lasciare alla propria comunità. E quando la partecipazione si trasforma in solidarietà, il risultato più bello è quello che resta nel tempo.