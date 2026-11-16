Festa in casa Bu Do Kan: 18 nuovi gradi Dan agli esami di Chiari

La Polisportiva Bu Do Kan di Busto Arsizio prosegue il proprio percorso di crescita nel karate, con risultati importanti agli esami di passaggio di Dan che si sono svolti domenica 15 novembre a Chiari, in provincia di Brescia.

Gli allievi della società bustocca hanno sostenuto le prove davanti alle commissioni d’esame dirette dal maestro Carlo Fugazza, direttore tecnico Fikta Hiroshi Shirai Karatedo, insieme ai maestri della Fikta, al direttore tecnico del Bu Do Kan Giorgio Gazich e al maestro Andrea Grasselli.

Sono stati 18 i praticanti promossi, dai più giovani agli atleti più esperti. Dieci hanno conquistato la cintura nera 1° Dan: Carina De Carli, Michele Cortesi, Riccardo Buzzetti, Jacopo Morgese, Matias Toia, Ylenia Ferrari, Marinella Chiappa, Mattia Adesso, Mattia Colombo e Dylan Thomas. Due i nuovi 2° Dan, Mirko Minetti e Luca Fiorini, mentre Andrea Ferro, Roberto Benvenuti, Elisabetta Campiotti, Aurora Scotti e Rocco Tandurella hanno raggiunto il 3° Dan. Silvia Bonacorsi ha infine ottenuto il grado di cintura nera 4° Dan.

Soddisfazione nelle parole del maestro Giorgio Gazich, che ha sottolineato il valore dei risultati raggiunti e soprattutto il lavoro di squadra tra gli allievi e lo staff tecnico che ne ha seguito la preparazione. «Giovani e meno giovani, agonisti e amatori, anche di una certa età, continuano a praticare con grande passione per migliorare il loro karate», ha commentato Gazich, evidenziando come impegno, costanza e determinazione siano alla base del percorso della società bustocca.