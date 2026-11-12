Festival Glocal, Altroconsumo e Patti Chiari: “Dalle segnalazioni dei cittadini si può costruire un’inchiesta”

Le segnalazioni dei cittadini possono diventare notizie, inchieste e perfino strumenti per cambiare comportamenti e regole. Ma solo se vengono verificate, contestualizzate e inserite dentro un metodo giornalistico rigoroso. È il tema affrontato giovedì 12 novembre al Salone Estense di Varese nel panel “Imparare ad ascoltare: quando i dati del pubblico diventano notizie”, inserito nel programma del Festival Glocal.

A confrontarsi sono stati Alessandro Sessa, direttore di Altroconsumo, e Lorenzo Mammone, responsabile della trasmissione RSI “Patti Chiari”, con la moderazione della giornalista di VareseNews Stefania Radman.

Al centro dell’incontro il cosiddetto crowdsourcing giornalistico: non una semplice raccolta di segnalazioni, ma un metodo che utilizza dati, testimonianze, reclami e documenti provenienti dal pubblico per individuare fenomeni che spesso sfuggono alle statistiche ufficiali o che diventano visibili solo mettendo insieme molti casi individuali.

Dalla segnalazione individuale a un problema collettivo

Il primo punto emerso dal confronto è la centralità del pubblico. Altroconsumo e Patti Chiari partono entrambe da ciò che cittadini e consumatori raccontano, ma lo fanno con obiettivi e strumenti differenti.

Altroconsumo opera come organizzazione di tutela dei consumatori e come editore. Ogni giorno raccoglie richieste, reclami e segnalazioni attraverso i propri servizi di consulenza e tramite strumenti come “Reclama facile”. A questi si aggiungono sondaggi e raccolte dati condotte anche attraverso la community online Qualify, che conta circa 50mila cittadini.

Patti Chiari, invece, lavora come trasmissione giornalistica di servizio pubblico. Le segnalazioni vengono prese in considerazione soprattutto quando il problema supera il singolo caso e assume una rilevanza più ampia.

La domanda, in entrambi i casi, è la stessa: quando un’esperienza personale smette di essere soltanto una storia individuale e diventa una questione di interesse pubblico?

Verificare prima di pubblicare

L’altro elemento comune è la verifica. Nel caso di Altroconsumo, i test comparativi partono dall’acquisto anonimo dei prodotti, che vengono poi inviati a laboratori specializzati. Prima della pubblicazione dei risultati, i produttori vengono informati e hanno la possibilità di verificare i dati o ripetere le prove.

Anche Patti Chiari applica controlli approfonditi sulle segnalazioni ricevute. Le fonti vengono verificate, così come eventuali interessi personali o conflitti che potrebbero influenzare il racconto. Particolare attenzione viene riservata anche al diritto di replica: chi viene chiamato in causa deve avere la possibilità di fornire la propria versione.

Il crowdsourcing, è emerso durante il panel, non elimina quindi la mediazione giornalistica. Al contrario, aumenta la necessità di controllare, selezionare e pulire le informazioni ricevute.

Altroconsumo e Patti Chiari: due modelli diversi

Le differenze tra le due esperienze riguardano soprattutto il ruolo che ciascuna realtà svolge. Altroconsumo può intervenire direttamente a fianco dei cittadini, offrendo consulenza, strumenti di reclamo e, quando necessario, promuovendo azioni collettive o segnalazioni alle autorità.

Negli ultimi anni, ha spiegato Sessa, l’organizzazione ha privilegiato quando possibile anche un rapporto di confronto con le aziende, con l’obiettivo di correggere le criticità prima che si arrivi allo scontro legale.

Patti Chiari non svolge invece attività di rappresentanza o consulenza. Il suo compito è rendere pubbliche le vicende che hanno un interesse generale, trasformandole in inchieste giornalistiche capaci di sensibilizzare cittadini e istituzioni. La differenza è quindi tra chi rappresenta e tutela direttamente il consumatore e chi svolge una funzione di mediazione giornalistica e denuncia pubblica.

I sondaggi come strumento per capire e cambiare

Durante il panel si è parlato anche dell’utilizzo dei sondaggi. Per Altroconsumo servono a misurare esperienze e percezioni su temi che vanno dalla sanità ai servizi, dalla spesa quotidiana ai consumi.

Per Patti Chiari possono diventare anche uno strumento per portare all’attenzione delle istituzioni il punto di vista dei cittadini. Un esempio citato durante l’incontro riguarda il dibattito sulle regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici. In entrambi i casi il dato raccolto dal pubblico non viene considerato una verità automatica, ma un punto di partenza che deve essere analizzato e interpretato.

L’indipendenza come condizione per fare inchiesta

Un altro tema centrale è stato quello dell’indipendenza editoriale. Altroconsumo ha scelto di non ospitare pubblicità sulle proprie riviste e sui propri siti dedicati alle comparazioni, finanziandosi attraverso gli abbonamenti, proprio per evitare interferenze con i giudizi sui prodotti e sui servizi analizzati.

Patti Chiari, inserita nel servizio pubblico radiotelevisivo svizzero, può invece contare sulla struttura economica dell’emittente per affrontare anche inchieste su grandi aziende, resistendo a eventuali pressioni commerciali o minacce di ritiro degli investimenti pubblicitari.

Due modelli differenti che, nel confronto di Varese, hanno mostrato un punto comune: senza autonomia economica ed editoriale diventa molto più difficile fare giornalismo d’inchiesta.

Ascoltare il pubblico senza rinunciare al metodo

Il panel ha quindi riportato l’attenzione su una delle questioni centrali del giornalismo contemporaneo: come utilizzare le informazioni prodotte dai cittadini senza rinunciare alla verifica, alla responsabilità e alla mediazione professionale. Il crowdsourcing può aiutare le redazioni a individuare problemi invisibili, mettere in relazione casi apparentemente isolati e costruire indagini più vicine alla vita quotidiana delle persone.

Ma la partecipazione del pubblico, è emerso dal confronto, funziona soltanto se viene accompagnata da un metodo capace di distinguere una semplice segnalazione da una notizia e una percezione individuale da un fenomeno realmente significativo.