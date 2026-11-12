Festival Glocal, il patto con i lettori e la deontologia professionale al centro del confronto su giornalismo e marketing
Nella prima giornata del Festival un incontro promosso dalla Fondazione Walter Tobagi ha approfondito i confini tra contenuti giornalistici e comunicazione commerciale
Come difendere l’indipendenza del giornalismo in un mondo in cui informazione, marketing e pubblicità sono sempre più intrecciati? E come riconoscere le forme di comunicazione commerciale che si presentano sotto le sembianze di contenuti giornalistici? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Informazione e marketing: deontologia giornalistica, ingerenze del marketing e nuove frontiere della pubblicità mascherata“, che si è svolto oggi in Sala Morselli nella prima giornata del Festival Glocal.
Deontologia, una stella polare
Il panel, promosso dalla Fondazione Walter Tobagi, ha riunito giornalisti ed esperti che si occupano da vicino di deontologia professionale, per approfondire un tema sempre più attuale: la necessità di mantenere una distinzione netta tra informazione e promozione commerciale, anche in un mercato editoriale che deve fare i conti con nuove forme di finanziamento, con le metriche digitali e con le pressioni degli investitori pubblicitari.
Ad aprire l’incontro è stata Rossella Verga della Fondazione Walter Tobagi, che ha sottolineato quanto il rapporto tra giornalismo, marketing e pubblicità sia cambiato negli ultimi anni. «È un tema forte, perché tutto è cambiato nel mondo dell’informazione e la commistione tra giornalismo, marketing e pubblicità è diventata sempre più complessa. Comprendiamo le difficoltà dei giornali e degli editori, ma i giornalisti hanno una stella polare che deve continuare a guidarli: il loro codice deontologico».
Verga ha ricordato la nascita di una Commissione dedicata proprio all’approfondimento di questi temi, con l’obiettivo di fornire ai colleghi strumenti e indicazioni per orientarsi in uno scenario professionale profondamente trasformato dalla tecnologia. «A volte non sappiamo come salvaguardare il patto di lealtà con i lettori. Per questo è importante tenere la barra dritta e dotarsi degli strumenti giusti per affrontare queste situazioni con consapevolezza e spirito critico».
Le insidie dei nuovi strumenti di comunicazione
A entrare nel merito delle possibili ingerenze commerciali nel lavoro delle redazioni è stato Paolo Marelli, che ha portato diversi esempi concreti di tentativi di condizionamento da parte di sponsor, uffici stampa e inserzionisti pubblicitari. «Rispetto al passato esistono più forme di ingerenza, spesso più subdole e insidiose», ha osservato, invitando i giornalisti a interrogarsi continuamente sull’origine e sulle finalità dei contenuti che vengono proposti.
«Dobbiamo farci alcune domande fondamentali: chi sta costruendo quel titolo? Chi orienta il contenuto? Le metriche, che sono certamente importanti, stanno condizionando le scelte editoriali? Chi ha proposto questo argomento alla redazione? Chi paga e chi decide le fonti?». Domande che diventano indispensabili per riconoscere quando le esigenze commerciali rischiano di interferire con il lavoro giornalistico. «La pubblicità è necessaria, ma esistono confini che dobbiamo saper riconoscere, perché da questo dipende anche la qualità del nostro lavoro».
L’Ordine dei giornalisti tutela lettori e giornalisti
Il ruolo delle regole e dell’Ordine dei giornalisti è stato approfondito da Enrico Parodi, che ha richiamato la funzione di garanzia svolta dall’organismo professionale. «Anche noi abbiamo bisogno di una bussola ed è per questo che esiste l’Ordine, che tutela il diritto dei cittadini a essere correttamente informati attraverso il lavoro dei giornalisti. L’Ordine tutela quindi tanto i cittadini quanto i professionisti».
Parodi ha quindi illustrato alcuni dei principi contenuti nel nuovo Codice deontologico, soffermandosi in particolare sugli articoli 3, 4, 18 e 22, che stabiliscono vincoli e responsabilità per garantire autonomia e indipendenza nell’esercizio della professione. Un richiamo alla necessità di mantenere sempre riconoscibile la natura dei contenuti pubblicati e di non permettere che interessi esterni interferiscano con le scelte editoriali.
Sui casi concreti di confine tra informazione e promozione si è concentrato anche l’intervento di Maria Teresa Quaranta, giornalista che da molti anni si occupa specificamente di questi argomenti. Attraverso una serie di esempi realmente accaduti di articoli e servizi borderline, ha mostrato quanto possa essere sottile, nella pratica quotidiana, la linea che separa un contenuto giornalistico da uno costruito per finalità commerciali.
Tommaso Accomanno, giornalista pubblicista e componente della Commissione, ha invece posto l’accento sulle difficoltà di trovare un equilibrio tra la sostenibilità economica dell’informazione e il rispetto delle regole professionali. «La sfida è riuscire a conciliare le esigenze economiche con il rispetto delle norme deontologiche. In un mercato della comunicazione sempre più affollato è un compito particolarmente complicato. Resta però fermo un principio: se un contenuto è pubblicitario, deve essere sempre dichiarato».
Un altro aspetto delicato è stato affrontato da Marcello Guadalupi, già componente della Commissione disciplinare dell’Ordine dei giornalisti, che ha richiamato l’attenzione sulla posizione dei giornalisti pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali. A differenza di quanto previsto per i giornalisti professionisti, per i pubblicisti è infatti possibile esercitare anche altre professioni regolamentate. Una situazione che può generare sovrapposizioni e difficoltà quando i rispettivi codici deontologici non prevedono regole coerenti o non dialogano tra loro.
“La deontologia vale sempre, anche sui social”
A chiudere il confronto è stato Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera e per diversi anni componente della Commissione disciplinare dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Il suo intervento ha riportato l’attenzione sul rapporto fondamentale tra chi fa informazione e chi la riceve: «Non deve mai venire meno il patto di lealtà con i lettori e la buona fede del giornalista».
Guastella ha inoltre ricordato che le regole deontologiche non si fermano alla pubblicazione di articoli e servizi sulle testate, ma valgono anche per l’attività sui social network, compresi i profili personali dei giornalisti. Anche in questi spazi, infatti, chi esercita la professione è tenuto a rispettare i principi di correttezza e responsabilità che ne regolano l’attività.
Dal confronto è emersa una consapevolezza condivisa: la sostenibilità economica dell’informazione è una questione reale, ma non può diventare una giustificazione per confondere pubblicità e giornalismo. La trasparenza verso il pubblico, l’autonomia delle redazioni e il rispetto delle regole deontologiche restano condizioni indispensabili per preservare la credibilità dell’informazione e quel rapporto di fiducia con i lettori che rappresenta uno dei suoi patrimoni più importanti.
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