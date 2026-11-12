Festival Glocal, il patto con i lettori e la deontologia professionale al centro del confronto su giornalismo e marketing

Come difendere l’indipendenza del giornalismo in un mondo in cui informazione, marketing e pubblicità sono sempre più intrecciati? E come riconoscere le forme di comunicazione commerciale che si presentano sotto le sembianze di contenuti giornalistici? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Informazione e marketing: deontologia giornalistica, ingerenze del marketing e nuove frontiere della pubblicità mascherata“, che si è svolto oggi in Sala Morselli nella prima giornata del Festival Glocal.

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Deontologia, una stella polare

Il panel, promosso dalla Fondazione Walter Tobagi, ha riunito giornalisti ed esperti che si occupano da vicino di deontologia professionale, per approfondire un tema sempre più attuale: la necessità di mantenere una distinzione netta tra informazione e promozione commerciale, anche in un mercato editoriale che deve fare i conti con nuove forme di finanziamento, con le metriche digitali e con le pressioni degli investitori pubblicitari.

Ad aprire l’incontro è stata Rossella Verga della Fondazione Walter Tobagi, che ha sottolineato quanto il rapporto tra giornalismo, marketing e pubblicità sia cambiato negli ultimi anni. «È un tema forte, perché tutto è cambiato nel mondo dell’informazione e la commistione tra giornalismo, marketing e pubblicità è diventata sempre più complessa. Comprendiamo le difficoltà dei giornali e degli editori, ma i giornalisti hanno una stella polare che deve continuare a guidarli: il loro codice deontologico».

Verga ha ricordato la nascita di una Commissione dedicata proprio all’approfondimento di questi temi, con l’obiettivo di fornire ai colleghi strumenti e indicazioni per orientarsi in uno scenario professionale profondamente trasformato dalla tecnologia. «A volte non sappiamo come salvaguardare il patto di lealtà con i lettori. Per questo è importante tenere la barra dritta e dotarsi degli strumenti giusti per affrontare queste situazioni con consapevolezza e spirito critico».

Le insidie dei nuovi strumenti di comunicazione

A entrare nel merito delle possibili ingerenze commerciali nel lavoro delle redazioni è stato Paolo Marelli, che ha portato diversi esempi concreti di tentativi di condizionamento da parte di sponsor, uffici stampa e inserzionisti pubblicitari. «Rispetto al passato esistono più forme di ingerenza, spesso più subdole e insidiose», ha osservato, invitando i giornalisti a interrogarsi continuamente sull’origine e sulle finalità dei contenuti che vengono proposti.

«Dobbiamo farci alcune domande fondamentali: chi sta costruendo quel titolo? Chi orienta il contenuto? Le metriche, che sono certamente importanti, stanno condizionando le scelte editoriali? Chi ha proposto questo argomento alla redazione? Chi paga e chi decide le fonti?». Domande che diventano indispensabili per riconoscere quando le esigenze commerciali rischiano di interferire con il lavoro giornalistico. «La pubblicità è necessaria, ma esistono confini che dobbiamo saper riconoscere, perché da questo dipende anche la qualità del nostro lavoro».

L’Ordine dei giornalisti tutela lettori e giornalisti

Il ruolo delle regole e dell’Ordine dei giornalisti è stato approfondito da Enrico Parodi, che ha richiamato la funzione di garanzia svolta dall’organismo professionale. «Anche noi abbiamo bisogno di una bussola ed è per questo che esiste l’Ordine, che tutela il diritto dei cittadini a essere correttamente informati attraverso il lavoro dei giornalisti. L’Ordine tutela quindi tanto i cittadini quanto i professionisti».

Parodi ha quindi illustrato alcuni dei principi contenuti nel nuovo Codice deontologico, soffermandosi in particolare sugli articoli 3, 4, 18 e 22, che stabiliscono vincoli e responsabilità per garantire autonomia e indipendenza nell’esercizio della professione. Un richiamo alla necessità di mantenere sempre riconoscibile la natura dei contenuti pubblicati e di non permettere che interessi esterni interferiscano con le scelte editoriali.

Sui casi concreti di confine tra informazione e promozione si è concentrato anche l’intervento di Maria Teresa Quaranta, giornalista che da molti anni si occupa specificamente di questi argomenti. Attraverso una serie di esempi realmente accaduti di articoli e servizi borderline, ha mostrato quanto possa essere sottile, nella pratica quotidiana, la linea che separa un contenuto giornalistico da uno costruito per finalità commerciali.

Tommaso Accomanno, giornalista pubblicista e componente della Commissione, ha invece posto l’accento sulle difficoltà di trovare un equilibrio tra la sostenibilità economica dell’informazione e il rispetto delle regole professionali. «La sfida è riuscire a conciliare le esigenze economiche con il rispetto delle norme deontologiche. In un mercato della comunicazione sempre più affollato è un compito particolarmente complicato. Resta però fermo un principio: se un contenuto è pubblicitario, deve essere sempre dichiarato».

Un altro aspetto delicato è stato affrontato da Marcello Guadalupi, già componente della Commissione disciplinare dell’Ordine dei giornalisti, che ha richiamato l’attenzione sulla posizione dei giornalisti pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali. A differenza di quanto previsto per i giornalisti professionisti, per i pubblicisti è infatti possibile esercitare anche altre professioni regolamentate. Una situazione che può generare sovrapposizioni e difficoltà quando i rispettivi codici deontologici non prevedono regole coerenti o non dialogano tra loro.

“La deontologia vale sempre, anche sui social”

A chiudere il confronto è stato Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera e per diversi anni componente della Commissione disciplinare dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Il suo intervento ha riportato l’attenzione sul rapporto fondamentale tra chi fa informazione e chi la riceve: «Non deve mai venire meno il patto di lealtà con i lettori e la buona fede del giornalista».

Guastella ha inoltre ricordato che le regole deontologiche non si fermano alla pubblicazione di articoli e servizi sulle testate, ma valgono anche per l’attività sui social network, compresi i profili personali dei giornalisti. Anche in questi spazi, infatti, chi esercita la professione è tenuto a rispettare i principi di correttezza e responsabilità che ne regolano l’attività.

Dal confronto è emersa una consapevolezza condivisa: la sostenibilità economica dell’informazione è una questione reale, ma non può diventare una giustificazione per confondere pubblicità e giornalismo. La trasparenza verso il pubblico, l’autonomia delle redazioni e il rispetto delle regole deontologiche restano condizioni indispensabili per preservare la credibilità dell’informazione e quel rapporto di fiducia con i lettori che rappresenta uno dei suoi patrimoni più importanti.