Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, lunedì 23 novembre, interessando il tetto di capanno a Cassano Magnago, in via Buonarroti, una traversa della strada principale che collega Gallarate alla città. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30 e ha richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso.

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L’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori

Sul luogo del rogo sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. In particolare, stanno operando sul posto un’autopompa e un’autobotte provenienti dal distaccamento di Busto Arsizio, affiancate dai rinforzi arrivati dal distaccamento di Somma Lombardo.

La priorità dei pompieri è stata quella di circoscrivere immediatamente l’incendio: le fiamme, infatti, stavano avanzando rapidamente minacciando di raggiungere il tetto di un’abitazione situata a ridosso.

I soccorsi sanitari e le cause del rogo

In via Buonarroti la centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato anche i mezzi di emergenza sanitaria in via precauzionale, tra cui un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica. Dai primi riscontri risulta coinvolta una persona, le cui condizioni sono in fase di valutazione.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso. Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato il rogo sulla copertura dell’edificio.