Ficarra e Picone arrivano a Varese per incontrare il pubblico e presentare il loro nuovo film. Domenica 6 dicembre 2026, Salvo Ficarra e Valentino Picone saranno ospiti del MIV – Multisala Impero Varese, in occasione della proiezione della commedia La notte delle fragole.

Il celebre duo comico siciliano sarà accompagnato dal regista Alessandro Genovesi per una presentazione speciale che anticiperà la proiezione delle ore 18.40. Un’occasione per gli appassionati di cinema di vedere da vicino i due protagonisti e conoscere il loro nuovo lavoro cinematografico.

La trama del film

Al centro della storia c’è Valentino (Valentino Picone), un uomo dalla vita perfettamente organizzata, che vive con la moglie Elena (Anna Foglietta) e Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente di lei. La sua tranquillità viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina. Impulsivo, disordinato e imprevedibile, Salvo è l’esatto opposto di Valentino.

Dopo una lite con la compagna Tania (Giulia Fiume), Salvo chiede ospitalità per una sola notte, ma quella che dovrebbe essere una sistemazione temporanea si trasforma presto in una convivenza destinata a mettere a dura prova gli equilibri familiari.

Tra equivoci, bugie e situazioni comiche, la situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Francesca (Vittoria Puccini), la nuova fiamma di Salvo.

Una commedia che, attraverso le vicende dei protagonisti, racconta le difficoltà della convivenza, le relazioni sentimentali e le seconde possibilità, ricordando come la vita, soprattutto in amore, raramente segua i programmi prestabiliti.

L’appuntamento è per domenica 6 dicembre al MIV di Varese, con la presentazione di Ficarra, Picone e Alessandro Genovesi prima della proiezione delle 18.40.