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Ampio e luminoso, il vano scala della scuola Cairoli viene ridisegnato da un intreccio fitto di fili e diventa ospite e parte integrante dell‘installazione “Trame di rispetto” realizzata dai ragazzi delle classi seconde e terze delle medie Righi e Don Rimoldi (attualmente ospitate dal plesso Cairoli in attesa dell’inaugurazione del nuovo polo scolastico di San Fermo).

Al centro ci sono immagini legate a parole: quelle che feriscono – in basso – e quelle che aiutano a sentirsi bene, via via sempre più in alto.

Galleria fotografica Trame di rispetto è l’installazione contro la violenza sulle donne dei ragazzi delle medie Don Rimoldi e Righi di Varese 4 di 10

L’opera è stata inaugurata simbolicamente nella mattinata del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con una performance letteraria e coreografica realizzata dagli stessi studenti.

In basso, a terra e su sfondo scuro, una sedia completamente imbrigliata da strettissimi fili rossi, con un paio di scarpe dello stesso colore, scomposte, davanti, a simboleggiare chi non c’è più.

Arriva così a compimento un percorso iniziato un mese fa da oltre 180 ragazzi delle medie suddivisi in sette classi, invitati dai docenti di arte e di lettere, a riflettere sulle parole che spesso usano con leggerezza tra di loro: «quelle che fanno male e quelle che aiutano a stare meglio e sostengono il riscatto di chi subisce violenza», spiega l’insegnante di arte e immagine Valeria Calì, che ha ideato e coordinato il progetto.

Fonte di ispirazione è stata la mostra dell’artista giapponese Chiharu Shiota, che l’insegnante ha visitato lo scorso anno: «Abbiamo così unito la riflessione sul peso delle parole e il loro significato all’elaborazione di un’opera d’arte contemporanea, un’installazione portatrice di un messaggio di cui i ragazzi sono ideatori e protagonisti e che va oltre il rinascimento e la pittura realista studiati di solito a questa età», spiega Calì.

Durante il percorso i ragazzi hanno conosciuto anche la figura di Artemisia Gentileschi, pittrice del seicento che ebbe il coraggio di denunciare la violenza subita.

I ragazzi hanno rielaborato informazioni, suggestioni e riflessioni in disegni che sono stati appesi utilizzando fili rossi, come quelli cari a Chiharu Shiota: «I fili rossi sono i fili dell’anima, quelli che ci uniscono, ci legano agli amici e alla famiglia. Ma se i fili diventano troppo stretti, possono fare male, l’affetto si trasformano in ossessione e possessione fino a togliere il fiato – spiega l’insegnante – Ogni filo può par male o proteggere».

I ragazzi stessi hanno realizzato i disegni e annodato i fili per realizzare le opere, facendosi coinvolgere nel progetto anche durante le ore buche.

Significativa la performance dell’inaugurazione, coordinata dall’insegnante MoniaDi Fazio, con alcune ragazze che si sono schierate in atrio indossando una maschera destinata alla fine a cadere, in un lancio liberatorio, a simboleggiare il riscatto di chi decide di rivelarsi, smettendo di tenere nascoste verità scomode e che fanno male.