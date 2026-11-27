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Dai ricordi delle prime finali NBA alla fotografia della Pallacanestro Varese di oggi. Flavio Vanetti è stato ospite di una puntata speciale di “Luci a Masnago” per raccontare il suo ultimo volume e fare il punto sulla stagione della Openjobmetis. Il libro si intitola “Universo NBA”, è scritto a quattro mani con Davide Chinellato, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Londra, ed è uscito in coincidenza con l’avvio della nuova stagione del campionato americano. Un volume (QUI per acquistarlo su Amazon) che nasce con un obiettivo preciso: avvicinare al mondo NBA anche chi non ne conosce a fondo le dinamiche e non ha particolare dimestichezza con statistiche e numeri.

«L’idea era quella di realizzare qualcosa che potesse essere una sorta di guida per chi non è particolarmente ferrato, per chi non ha magari il bernoccolo delle statistiche o la mania di andare a cercare cose particolari», ha spiegato Vanetti, prestigiosa firma del Corriere della Sera. Un progetto nato anche da una constatazione: «Questa lega, che ormai è diventata planetaria, è riuscita a contaminare proprio tutti, anche quelli che sono appassionati di altri sport».

Per costruire il racconto, Vanetti ha messo a disposizione la propria esperienza, maturata in decenni di giornalismo e di frequentazione diretta del basket americano. Nei suoi sette anni alla Gazzetta dello Sport, dal 1982 al 1989, fu il primo a portare il giornale alle finali NBA. Un percorso iniziato ancora prima, nel 1980, quando partì per gli Stati Uniti insieme a Guido Bagatta per seguire i playoff, nell’anno dell’esordio di Larry Bird e Magic Johnson. «Avevo risparmiato i soldi guadagnati alla Prealpina per le collaborazioni e mi sono finanziato questo viaggio», ha ricordato, raccontando anche l’arrivo al vecchio Boston Garden e l’attesa prima di ottenere l’accredito. Un passaggio che non garantiva neppure l’accesso alla mensa dei giornalisti: sul tagliando era infatti riportata la dicitura “no food”.

Il libro ripercorre le storie delle 30 franchigie attuali, attraverso schede, personaggi, curiosità e vicende che raccontano anche l’evoluzione della società americana. Non una semplice raccolta di informazioni: «Abbiamo scelto alcune storie nell’infinità di quelle che potevano offrire le squadre», ha spiegato Vanetti, ricordando ad esempio il rapporto tra gli Atlanta Hawks e l’allora Unione Sovietica o i problemi legati alla giustizia dello spogliatoio di Portland, soprannominati per un periodo “Jail Blazers“. «Abbiamo anche un po’ raccontato l’America: le storie delle squadre ti consentono di presentare uno spaccato degli USA e delle sue varie zone».

LA OPENJOBMETIS E IL POSSIBILE SALTO DI QUALITA’

Nella seconda parte della puntata il discorso si è spostato sulla Pallacanestro Varese, reduce dalla convincente vittoria contro Venezia e protagonista di un avvio di stagione che la vede nelle zone alte della classifica. Per Vanetti, il bilancio è positivo, anche se resta qualche rimpianto. «A livello di classifica, in relazione a quelle che erano le aspettative, siamo dove speravamo di essere» al netto delle sconfitte di Trento e con Udine.

Proprio la continuità è uno degli aspetti sui quali Varese deve ancora lavorare. Ma l’inserimento di William McDowell-White potrebbe cambiare gli equilibri. Il playmaker australiano è rientrato gradualmente dopo l’infortunio e, secondo Vanetti, può rappresentare una svolta importante per la squadra. «Io credo che quella sia proprio la chiave di volta: finalmente abbiamo un playmaker che può organizzare il gioco e anche ottimizzare la resa dei compagni».

Resta invece da gestire con attenzione il recupero di Amedeo Della Valle, ancora alle prese con il problema muscolare al bicipite femorale. Vanetti ha invitato alla prudenza, sottolineando l’importanza di evitare ricadute: «Sta facendo un lavoro di potenziamento per fare sì che, una volta tornato, non si possa ripresentare, o perlomeno in maniera molto marcata, il rischio di una ricaduta. A quel punto sarebbe veramente un bel guaio».