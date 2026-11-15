Flip è un “mago nonostante la guerra”. Venerdì sera sarà allo SboccArt di Cardano

Mattia Bidoli, in arte Flip, è campione mondiale di Street Magic, ma soprattutto operatore umanitario impegnato da anni in zone di guerra e aree di crisi. È stato in Siria, in Iraq, in Libano, è stato in Ucraina tra i condomini sotto tiro dei droni e poi tra le macerie di Gaza.

Unisce l’arte magica al supporto e all’assistenza sociale per i bambini. «Mi sono chiesto a volte che senso avesse, ma una volta in un ospedale in Ucraina, mentre bombardavano, un operatore sanitario mi disse: “Grazie, perché senza la tua magia tutto quello che facciamo qua sarebbe inutile, perché un cuore che batte ha senso se può ancora emozionarsi”», ha raccontato in un’intervista lo scorso anno.

Venerdì 20 novembre sarà l’artista protagonista alla Rassegna Circo Teatro dello Sbocc di Cardano al Campo, con “Wanders at War”.

“Non è uno spettacolo sulla guerra, ma sulle persone che continuano a vivere nonostante la guerra. Perché la magia non può fermare le bombe o ricostruire un ospedale, ma può regalare, anche solo per qualche minuto, un momento di normalità in mezzo all’assurdo”.

Appuntamento alle 21.15 allo spazio di via Vittorio Veneto 1, nel complesso del circolo Quarto Stato (possibilità di cenare prima al circolo).

Ingresso gratuito.

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